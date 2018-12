Raportti kertoo merkit: Näin Venäjä valmistelee hyökkäystä Ukrainaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjä on vahvistanut maa-, meri- ja ilmavoimiaan Ukrainan lähellä.

Venäjä valmistautuu avoimeen sotilaalliseen konfliktiin Ukrainan kanssa, arvioi Institute for the Study of War -tutkimuslaitos (ISW).

– Venäjä on käynyt peiteltyä sotaa Ukrainaa vastaan käyttämällä separatisteja sijaisarmeijanaan Itä-Ukrainassa. Nyt Venäjän armeija valmistaa joukkojaan suoraan sotilaalliseen osallistumiseen, tutkijat kirjoittavat Russia in Review -julkaisussa.

Tutkijat ovat analysoineet Venäjän asevoimien liikkeitä eteläisessä sotilaspiirissä Ukrainan lähellä.

Venäjän kerrotaan siirtäneen joulukuun alussa motorisoidun rykmentin täydentämään 150. divisioona, joka sijaitsee 20-30 kilometrin päässä Ukrainan rajalta. Tällä voidaan tutkijoiden mukaan tukea joukkojen etenemistä Asovanmeren pohjoisrannikolla, jos Kreml käynnistää laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan.

Venäjä on lisäksi siirtänyt lisää panssaroituja ajoneuvoja ja tankkeja sekä sotalentokoneita eteläiseen sotilaspiiriin.

Myös Mustanmeren laivaston vahvuutta on nostettu. Alueelle on tuotu hiljattain muun muassa risteilyohjuksilla varustettuja korvetteja Lisäksi Venäjän odotetaan siirtävän ensi vuonna neljä uutta sotalaivaa, miinanraivaajan sekä lukuisia partioveneitä Ukrainan merialueiden läheisyyteen.

Tutkijoiden mukaan Venäjällä luodaan jo kertomusta, jolla suurhyökkäystä Ukrainaan voidaan perustella kansalaisille.

– Venäjällä luodaan veruketta hyökkäykselle levittämällä valheellista tarinaa siitä, että Ukraina ja länsimaat valmistelevat hyökkäyksiä, kuten kemiallista iskua, Itä-Ukrainaan.

– Venäjä saattaa väärentää todisteet kemiallisesta hyökkäyksestä tai toteuttaa sen itse Venäjä-mielisten hallitsemilla alueilla. Tällä aiheutetaan kaaosta, oikeutetaan Venäjän asevoimien väliintulo sekä asetetaan ehdot tuleville sotilasoperaatioille, tutkijat varoittavat.

Myös Ukraina on varoittanut toistuvasti Venäjän vahvistaneen uhkaavasti joukkojaan maiden välisellä rajalla Asovanmeren välikohtauksen jälkeen. Ukrainan presidentti Petro Poroshenkon mukaan maat ovat vaarassa ajautua täysmittaiseen sotaan.