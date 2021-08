Räntäsadettakin luvassa – ”unohda kesä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Termisen syksyn alku on pian mahdollista.

Foreca lopettaa kesäpuheet uudessa katsauksessaan. Sääennusteissa näkyy nyt ajankohtaan nähden viileää säätä.

– Pääsanoma on se, että unohda kesä ja käännä katseet jo syksyyn. Termisen syksyn alkaminen näyttää mahdolliselta osassa maata jo ensi viikolla, Forecan meteorologi Markus Mäntykannas toteaa.

– Termistä syksyä kolkutellaan todennäköisesti jo pian osassa maata. Lappiin on tulossa yöpakkasia – ja jopa räntäsateet voivat olla mahdollisia lähinnä tuntureilla ensi viikolla.

Termisen syksyn katsotaan alkavan, kun vuorokauden keskilämpötila putoaa pysyvämmin 10 asteen alapuolelle.

Suomi on nyt ilmamassoja jakavan suihkuvirtauksen koleammalla ja epävakaisemmalla puolella.

– Tämä on se sama puoli, joka majaili Länsi-Euroopan yllä valtaosan kesästä ja toi sinne rankkoja sateita. Helteisempi puoli on nyt siirtynyt tuhat kilometriä Suomen itäpuolelle. Siellä Pohjois-Venäjää myöden on hellettä.

Helteinen alue näyttää liikkuvan vähitellen yhä kauemmas Suomesta kohti Siperiaa.

– Suihkuvirtauksen koleammalla puolella tulee päivittäin runsaita kuurosateita, ukkosia, ehkä pieniä rakeita ja vesistöjen yllä voidaan nähdä myös loppukesälle tyypillisiä vesipatsaita. Tänään keskiviikkona on ehkä viimeinen päivä hetkeen, kun Suomessa mitataan yli 20 asteen lämpötiloja jossain päin maata.

– Tämä on kolein mahdollinen tilanne tähän aikaan vuodesta. Se tuo mukanaan runsaasti pilviä. Lämpötilat ovat pääosin alle 15 asteessa ensi viikon alussa. Lapin tuntureille voi ehkä ensi viikolla sataa jo vähän räntää, varsinkin jos sadetta tulee yöaikana, Markus Mäntykannas sanoo.