Ranskassa varoitetaan uusista iskuista – ”Emme luovu arvoistamme”

Ranskan poliisiviranomaiset ovat nostaneet valmiuttaan korkeimmalle tasolle uusien terrori-iskujen varalta.

Sisäministeri Gérald Darmanin mukaan uudet ääri-islamistiset hyökkäykset ovat väistämättömiä.

– Olemme sodassa vihollista vastaan, joka toimii sekä maan ulkopuolella että sisäpuolella. Meidän on ymmärrettävä, että [Nizzan puukkoiskun kaltaisia] hirvittäviä hyökkäyksiä on ollut aiemmin ja niitä myös tulee lisää, Darman sanoi France24:n mukaan.

Nizzassa kolme ihmistä torstaina surmannyt hyökkääjä oli poliisin mukaan 21-vuotias Tunisiasta kotoisin oleva mies, joka oli saapunut Lampedusan saarelle Italiaan hieman yli kuukausi sitten.

Le Figaro -lehden mukaan Ranskan tiedustelupalvelu ei ollut asettanut henkilöä erityisseurantaan. Hän kantoi hyökkäyshetkellä mukanaan Koraania, kahta matkapuhelinta ja kolmea veistä.

Presidentti Emmanuel Macron on määrännyt kirkkojen turvatoimiin kiristyksiä. Asevoimien Sentinelle-operaatioon osallistuvien sotilaiden määrää lisätään yli kaksinkertaiseksi eli yhteensä 7 000 henkilöön. Sentinelle-partiot ovat suojanneet riskikohteita marraskuun 2015 terrori-iskujen jälkeen.

Myös koulujen turvatoimia vahvistetaan.

– Ranskan kimppuun hyökätään. Emme aio luopua arvoistamme, Macron sanoi medialle.

We are a family.

United in hardship. Coming together to defend the values of our Union. To all, I want to say: thank you for your support. https://t.co/zuE6QiYcAy

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 29, 2020