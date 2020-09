Ranskassa lähes 10000 tartuntaa vuorokaudessa

Koronatilanne pahenee Keski-Euroopassa.

Ranskassa todettiin torstaina kaikkiaan 9 843 uutta koronatartuntaa, joka on ennätys sitten pandemian alun, uutisoi yleisradioyhtiö RAI.

Noin 5 100 potilasta on sairaalahoidossa, joista yli 600 tehohoidossa. Koronaan kuoli Ranskassa torstaina 19 ihmistä, joka nosti menehtyneiden määrän yhteensä 30 813:een.

Koronatartunnat ovat lisääntyneet myös Italiassa. Uusia tartuntoja on todettu viimeisen seitsemän päivän aikana noin 1 100-1 700 päivässä. Torstaina uusia tapauksia löytyi 1 597.

Yhteensä koko maailmassa on todettu noin 27,7 miljoonaa tartuntaa ja koronan seurauksiin on kuollut yli 902 000 ihmistä. Eniten tartuntoja on Yhdysvalloissa, yli 6,3 miljoonaa ja noin 191 000 on kuollut tautiin.

Toiseksi eniten tartuntoja on Brasiliassa, noin 4,2 miljoonaa. Maassa koronaan on menehtynyt yli 128 000 ihmistä.