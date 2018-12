Ranskan terroristia etsitään jättioperaatiossa – Poliisilta varoitus

Strasbourgin joulumarkkinoilla Ranskassa tulen avannutta 29-vuotiasta Chérif Chekattia etsitään yhä. France24:n mukaan jättioperaatioon osallistuu satoja poliiseja. Etsinnät keskittyvät Ranskan ja Saksan välisen rajan molemmille puolille.

Ranskan poliisi on julkaissut kuvia Chekattista ja pyytänyt apua etsintään. Ampujaa kuvataan vaaralliseksi ja kansalaisia varoitetaan olemaan lähestymättä häntä.

Ranskan viranomaisten mukaan Strasbourgin ammuskelu oli terrori-isku. Chekattin on kerrottu huutaneen ”Allahu Akbar” ennen veritekojaan. Terroristi oli viranomaisille ennestään tuttu. Hänet oli tuomittu 27 kertaa eri rikoksista Ranskassa, Saksassa ja Sveitsissä. BBC:n mukaan Chekatt radikalisoitui istuessaan vankilatuomiota muun muassa ryöstöstä.

Strasbourgin iskussa sai surmansa kaksi ja haavoittui neljätoista ihmistä. Terroristin uskotaan haavoittuneen laukaustenvaihdossa poliisin kanssa.

