Ranskan talousministeri: EU:n velkasääntö on aikansa elänyt

Paineet EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen muuttamiseksi kasvavat.

Vuonna 1997 Eurooppa-neuvoston päätöslauselmasta alkunsa saanut vakaus- ja kasvusopimuksen tavoitteena on estää sellaisen finanssipolitiikan harjoittaminen, joka voi johtaa talousongelmiin. Tarkoituksena on myös korjata liiallisia budjettialijäämiä ja liiallista julkista velkarasitetta.

Sopimuksen mukaan julkisen talouden alijäämä saa olla kolme prosenttia bruttokansantuotteesta ja julkisen talouden velka 60 prosenttia bruttokansantuotteesta.

EU:n komissio käynnisti sopimuksesta arvioprosessin vuoden 2020 alussa. Tarkoituksena oli käydä laajat keskustelut tämän finanssipoliittisen kehikon toiminnasta. Prosessi kuitenkin katkesi koronakriisiin ennen kuin talous- ja rahoitusasioiden neuvosto alkoi käsitellä asiaa ja kasvu- ja vakaussopimus laitettiin hyllylle.

Keskustelut käynnistyivät uudelleen lokakuussa 2021 ja nyt ne ovat saamassa uutta puhtia.

Ranska aloitti EU-puheenjohtajakautensa vuoden alussa ja nyt maan talous- ja finanssiministeri Bruno Le Maire esittää näkemyksensä sopimuksesta italialaisessa sanomalehti La Repubblicassa.

– Julkisen velan sääntö on aikansa elänyt. Vakaus- ja kasvusopimuksesta pöydällä on useita ehdotuksia. Otetaan aikaa niiden arvioimiseksi. Meillä on aikaa käytännölliseen keskusteluun ja ensisijaista on varmistaa korkea kasvu (pandemia)kriisin jälkeen, hän sanoo.

Le Mairen lausunnossa on kaikuja Ranskan presidentti Emmanuel Macronin ja Italian pääministeri Mario Draghin viime marraskuisesta ns. Quirinalen sopimuksesta, jossa maat sopivat muun muassa yhteisistä tavoitteista EU:n ja euron kehittämisessä, jotka liittyvät kasvu- ja vakaussopimukseen.

Italian julkishallinnon ministeri Renato Brunetta kirjoittaa sanomalehti Corriere della Serassa, että kasvu- ja vakaussopimuksen vanhat, tiukat parametrit eivät yksinkertaisesti ole enää olemassa.

Hänen mukaansa ”tietoisuudessa siitä, että tulevaisuutemme olisi paluu vanhoihin sääntöihin, Bryssel (EU:n komissio) voisi ehdottaa kasvu- ja vakaussopimuksen hyllyttämisen jatkoa”. Tämän on kuitenkin Brunettan mukaan tuskin realismia.

– Vaihtoehtoisesti Eurooppa-Neuvosto voisi esittää uusia tulkintoja kriteereistä, jotka olisivat joustavia, mutta varovaisia 27 EU:n maan julkisen talouden kestävyyden kannalta. Tämä jälkimmäinen ajatus voisi ulottua myös sitoumukseen kirjoittaa uudelleen EU:n perussopimukset ja siten talouspolitiikan säännöt, Brunetta kaavailee.

Le Mairen ja Brunettan ulostulot tuskin ovat sattumaa, sillä EU:n talous- ja rahoitusasioiden neuvosto Ecofin kokoontuu huomenna tiistaina.