Ranskan presidenttiä lyötiin maakuntamatkalla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kaksi miestä on pidätetty, koska he läpsäyttivät Emmanuel Macronia poskelle.

Ranskan presidentti Emmanuel Macronia läpsäistiin kasvoihin tänään tiistaina Drômen maakunnassa, jossa hän tapasi ihmisiä. Tapaus tallennettiin videolle ja julkaistiin Twitterissä. Siitä näkyy, miten koronamaskia käyttävä Macron kättelee kannattajiaan, kun kesken kaiken yleisön joukosta kohoaa käsi ja lyö häntä poskelle. Turvamiehet ryntäävät paikalle ja vievät presidentin suojaan.

Le Monde -lehden mukaan kaksi 28-vuotiasta miestä on pidätetty. Heitä tullaan syyttämään väkivaltaisuudesta julkisen viran haltijaa kohtaan. Toinen heistä löi Macronia ja toinen kuvasi lyönnin videolle. He huusivat lyönnin yhteydessä iskulauseita, kuten ”alas macronismi”.

Macron on maakuntamatkalla Itä-Ranskassa, ja hän oli menossa tapaamaan koululaisia Tain-l’Hermitagen kaupungissa, kun lyönti aiheutti lyhyen keskeytyksen matkan ohjelmaan.

Macron kiertää maataan teemalla Tour de France. Hän on sanonut haluavansa saada käsityksen ”Ranskan pulssista”. Vastustajien mukaan kyseessä on puhdas vaalikiertue, koska Ranskassa pidetään kahden viikon kuluttua paikallisvaalit ja vuoden kuluttua presidentinvaalit, joissa Macron on ehdolla.