Ranskan presidentti Emmanuel Macron: Venäjä on vastuussa myrkytyksestä

Ranska katsoo Venäjän olevan vastuussa Sergei ja Julia Skripalin myrkytyksestä.

– Ei ole muuta uskottavaa selitystä kuin Britannian johtopäätös siitä, että Venäjä on vastuussa, Ranskan presidentti Emmanuel Macron kommentoi Ranskan Britannian suurlähetystön mukaan.

Macron ja Britannian pääministeri Theresa May keskustelivat hermomyrkkyiskusta torstaina aamulla.

Ranskan Britannian suurlähetystön tiedotteen mukaan britit ovat kertoneet ranskalle rikostutkijoiden keräämästä todistusaineistosta sekä Venäjän vastuuseen viittaavista asioista.

– Ranskan presidentti ja Britannian pääministeri olivat samaa mieltä siitä, että tähän tapaukseen on vastattava eurooppalaisella ja transatlanttisella yhtenäisyydellä.

Ranskan huhutaan ilmoittavan lähipäivinä omista vastatoimistaan Venäjää vastaan.

France reiterates solidarity and full support over #SalisburyChemicalAttack; "no other plausible explanation" than UK's conclusion of Russia's responsibility in the attack, says President @EmmanuelMacron after talks with Theresa May: https://t.co/Y9Wi0cvifm pic.twitter.com/idQlybausO

— French Embassy UK (@FranceintheUK) March 15, 2018