Ministerin mukaan britit maksavat rokotteesta tuplahinnan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Belgialaisministeri julkaisi rokotteiden hinnat vahingossa Twitter-tilillään.

Britannia maksoi ensimmäisestä koronarokotteesta selvästi enemmän kuin EU, väittää Ranskan Eurooppa-ministeri Clément Beaune.

– Britannian maksaa ensimmäisestä rokotteesta 1,5–2 kertaa enemmän kuin Euroopan Unioni, Beaune sanoo Twitterissä.

EU on sopinut, että se maksaa Pfizerin ja BioNTechin kehittämästä rokotteesta 15,50 euroa kappaleelta. Tähän hintaan EU saa 300 miljoonaa rokotetta, jolla voidaan rokottaa 150 miljoonaa EU-kansalaista. Hinta oli tarkoitus pitää salassa, mutta Belgian valtiovarainministeri Eva De Bleeker paljasti tiedot vahingossa viime viikolla.

Britannia ei ole paljastanut, paljonko se maksaa samasta rokotteesta. Jos Beaunen julkistama arvo pitää paikkansa, hinta asettuu haarukkaan 23,25–31 euroa.

Yhdysvallat maksaa rokotteesta 19,50 dollaria eli 16 euroa kappaleelta. Se saa tähän hintaan 100 miljoonaa rokotetta.

– Tämä on todellinen menestys Euroopalle. Saamme paremman suojan pienemmillä kustannuksilla, Beaune sanoo.

Britannia hyväksyi ensimmäisenä länsimaana Pfizer–BioNTech-rokotteen jo joulukuun toisena päivänä. Se aloitti rokottamisen kuusi päivää myöhemmin.

EU:n lääkeviranomainen EMA hyväksyi vastaavan rokotteen maanantain 21. joulukuuta. Rokottaminen on tarkoitus aloittaa sunnuntaina tapaninpäivän jälkeen.

EU-komissio tekee rokotehankinnat EU-maiden puolesta. Se on sopinut hinnat viiden muunkin rokotevalmistajan puolesta.

De Bleekerin twiitin mukaan Pfizer–BioNTech-rokotteen hinta olisi ollut vain 12 euroa. EU-komission mukaan ero johtuu siitä, että matalammassa hinnassa eivät ole mukana kuljetuskustannukset.

De Bleekerin twiitin – joka hän on jo poistanut – mukaan hinnat asettuvat välille 1,78– 15,50. Halvimmalla rokotteen myisi EU:lle ruotsalais-brittiläinen AstraZeneca. Markkinoilla on arveltu, että Britannia saisi sen samaan 1,78 euron hintaan. AstraZenecan rokotteen tulo markkinoille on viivästynyt.

Kallein rokote on yhdysvaltalaisen Modernan valmistama. Sen hinta De Bleekerin vuotamssa listassa on 18 dollaria eli 14,77 euroa. Se olisi siis 2,77 euroa kalliimpi kuin Pfizer-BioNTecin rokote. Modernan rokote otetaan käyttöön toisena.

