Ranskan jättihanke: Uusi lentotukialus on Euroopan suurin sotalaiva koskaan

Uuden sukupolven lentotukialusesta tulisi historiallisen suuri.

Ranska aikoo presidentti Emmanuel Macronin mukaan hankkia asevoimilleen uuden ydinkäyttöisen lentotukialuksen. Uppoumaltaan jopa 75 000-tonnisen uuden sukupolven tukialuksen on määrä aikanaan korvata Ranskan merivoimien nykyinen tukialus Charles de Gaulle, jonka uppouma on 43 000 tonnia.

Uudelle alukselle voitaisiin suunnitelmien mukaan sijoittaa vähintään 30 monitoimihävittäjää, tiedustelukoneita, helikoptereita sekä miehittämättömiä ilma-aluksia.

Tukialushanke viestii International Institute for Strategic Studies -ajatushautomon (IISS) tutkijoiden Hugo Decis’n ja Nick Childsin mukaan Ranskan pyrkimyksestä säilyttää asemansa globaalina merellisenä ja ilmatoimintaan kykenevänä suurvaltana myös tulevaisuudessa.

– Virallisia kustannusarvioita uuden sukupolven lentotukialuksesta ei ole julkistettu. Aluksen ja sen järjestelmien suunnittelun ja rakentamisen kokonaiskustannuksista on kuitenkin esitetty 7 miljardin euron suuruusluokkaan yltäviä lukuja, Decis ja Childs sanovat.

– Indeksitarkistusten jälkeenkin tämä tarkoittaisi merkittävästi korkeampaa hintaa kuin Britannian taannoin esittelemillä Queen Elizabeth -luokan tukialuksilla, minkä niihin valittu propulsiojärjestelmä osittain selittää. Brittialukset käyttävät tavanomaista voimanlähdettä eikä niitä ole toistaiseksi varustettu katapultein, he toteavat.

Ranskalla mittava laivasto-ohjelma

Kun Ranskan uusi lentotukialus otetaan käyttöön, se on IISS:n asiantuntijoiden mukaan todennäköisesti suurin sota-alus, joka Euroopassa on milloinkaan rakennettu syrjäyttäen kärkisijaa nykyisin pitävät Britannian Queen Elizabeth -luokan alukset.

– Uuden sukupolven lentotukialuksesta ei liene tulossa merkittävä osa vain Ranskan, vaan myös Euroopan (ja Euroopan unionin) kykyä projisoida merellistä sotilaallista voimaa, Decis ja Childs sanovat.

Ranska ylläpitää heidän mukaansa optiota myös toisen uuden sukupolven lentotukialuksen tilaamiseen.

– On kuitenkin kyseenalaista, onko Ranskalla varaa toiseen tukialukseen, kun maa on jo sitoutunut muihinkin merkittäviin laivastohankkeisiin. Ensimmäinen ydinkäyttöinen Suffren-luokan hyökkäyssukellusvene – nykyisen Rubis-luokan seuraaja – otetaan palveluskäyttöön 2020-luvun alkupuoliskolla. Vuoteen 2030 mennessä luovutetaan viisi Amiral Ronarch -luokan fregattia ja neljä Jacques Chevallier -luokan säiliöalusta. Vielä tärkeämpää on kuitenkin neljän ballistisin ohjuksin varustettavan Le Triomphant -luokan ydinsukellusveneen korvaaminen 2030-luvulla, he toteavat.