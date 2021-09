Ranskalaisministeri syyttää Joe Bidenia ”trumpismista”

Ranska vaatii Australiaa selittämään, miksi se purki sukellusvenekaupat ja otti tilalle amerikkalaisen kaluston.

Ranskan ulkoministeri Jean-Yves le Drian arvostelee Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenia ja vertaa tätä maan edelliseen presidenttiin Donald Trumpiin.

– Minua huolettaa amerikkalaisten toiminta. Tämä brutaali, yksipuolinen ja odottamaton päätös näyttää samanlaisten kuin Trumpilla oli tapana tehdä. Liittolaiset eivät tee tällaista toisilleen, le Drian sanoo Franceinfo-kanavalla.

Yhdysvallat, Britannia ja Australia kertoivat aiemmin tänään aloittavansa sukellusveneyhteistyön. Australia ostaa kumppaneiltaan kahdeksan ydinsukellusvenettä ja maksaa niistä 90 miljardia dollaria.

Australia ja Ranska olivat kuitenkin aiemmin sopineet, että Ranska myy sukellusveneitä Australialle. Kaupan arvo olisi ollut 50 miljardia euroa.

Le Drian haukkuu myös australialaiset. Hän sanoo olevansa ”vihainen ja katkera”.

– Tämä on puukonisku selkään. Meillä oli luottamuksellinen suhde Australiaan, ja nyt luottamus on petetty.

Le Drian sanoo, että Ranska ei jätä asiaa sikseen.

– Tämä ei ole ohi. Me vaadimme selvityksiä. Meillä on sopimukset, ja australialaisten pitää kertoa, miten he irtaantuvat niistä. Me tarvitsemme selityksiä. Meillä on hallitustenvälinen sopimus, joka allekirjoitettiin fanfaarien säestyksellä vuonna 2019, ja siinä oli tarkat sitoumukset ja klausuulit. Miten he irrottautuvat niistä? Heidän pitää kertoa, le Drian sanoo Politicon mukaan.