Ranskalaismedia ihmettelee Suomea: Vangit kaduilla muiden ihmisten seassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

France 24 kertoo jutussaan Suomen avovankilajärjestelmästä.

Ranskalainen tv-yhtiö France 24 uutisoi Suomen tavasta sijoittaa vankeja avovankiloihin ”yllätyksellisenä menetelmänä, jolla on pitkä historia Suomessa”. Uutisen mukaan Suomi on poikkeus suhteessa monien muiden maiden vankilajärjestelmiin, jotka ovat ongelmissa täyteen ahdettujen selliensä, heikon infrastruktuurin ja korkeiden rikoksenuusimistilastojen vuoksi.

Juttuun kuvatulla videolla toimittaja haastattelee turisteja Suomenlinnassa, jossa avovankilan vangit ovat tekemässä työtehtäviään kaduilla muiden ihmisten keskuudessa. Turistit vaikuttavat yllättyneiltä kuullessaan, että kyse ei ole työmiehistä vaan vangeista.

”Ehkä se on ok, jos he eivät ole tehneet mitään liian vakavaa”, eräs turisteista kommentoi.

”Heitä varmaan halutaan valmentaa parempaan elämään, mutta on tämä hyvin erikoista”, sanoo toinen turisti.

”En olisi ikinä uskonut tekeväni tätä vankilassa”, kertoo juttuun haastateltu Keravan vankilan ulkomaalaistaustainen vanki, joka ruokkii eläimiä vankilan tilalla.

Hän sanoo uskovansa, että Suomen systeemin ansiosta todennäköisyys uusia rikos matalampi.

”Täällä ihmisille annetaan mahdollisuus.”

Toisen Keravan vankilan vangin mukaan Suomen järjestelmä on antanut hänelle oppitunnin.

”Puukotin ihmistä, mutta en tehnyt sitä siksi, että olisin sekaisin päästäni. Ei tarvitse pelätä, osa tajuaa täällä haluavansa paremman elämän. Mutta jotkut kyllä täältä lähdettyään jatkavat samaa toimintaa kuin ennenkin. Riippuu ihmisestä”, hän sanoo.

Juttuun haastatellun Helsingin yliopiston kriminologian professori Tapio Lappi-Seppälän mukaan tuomion suorittaminen avovankilassa pienentää rikoksenuusimisriskiä enemmän kuin suljetussa vankilassa suoritettu tuomio.