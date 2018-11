Ranskalaiset protestoivat dieselin hinnan nousua

Mielenosoittajat ovat äänekkäästi vaatineet presidentti Emmanuel Macronin eroa.

Tuhannet ihmiset osoittavat mieltään dieselin hinnanousua vastaan Ranskan pääkaupungissa Pariisissa. Huomioliiveihin pukeutuneet mielenosoittajat ovat kokoontuneet Pariisin kuuluisimman kadun Champs-Elyséen varrelle.

Dieselin hinta on noussut Ranskassa viimeisen vuoden aikana 23 prosenttia, uutisoi BBC. Dieselin hinta Ranskassa on keskimäärin noin 1,51 euroa litralta. Hinta on korkeimmillaan 2000-luvun alun jälkeen. Maailmanmarkkinoilla öljyn hinta nousi hetkellisesti, mutta palasi myöhemmin uomiinsa. Diesel on yleisin polttoaine Ranskassa.

Mielenosoittajien mukaan syynä dieselin hinnannousuun on Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kampanja puhtaampien autojen ja polttoaineiden puolesta. Macronin hallitus on kuluvan vuoden aikana nostanut dieselin hiiliveroa 7,6 senttiä litralta ja bensiinin 3,9 senttiä litralta. 1. tammikuuta 2019 veroja nostetaan vielä lisää, dieselille 6,5 senttiä ja bensiinille 2,9 senttiä litralta.

Macronin mukaan suurin syy hinnanousuun on öljyn hinta maailmanmarkkinoilla. Tämän lisäksi presidentti on vedonnut tarpeeseen rahoittaa uusiutuvan energian muotoja verotuloilla. Sosiaaliseen mediaan lisättyjen videoiden mukaan mielenosoittajat ovat äänekkäästi vaatineet Macronin eroa.

BBC:n mukaan poliisi on käyttänyt kyynelkaasua ja vesitykkiä mielenosoittajien hajauttamiseksi. Joidenkin arvioiden mukaan pääkaupunkiin odotettiin jopa 30 000 mielenosoittajaa.