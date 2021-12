Ranska uhkaa brittejä oikeudella kalastuskiistan takia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Osapuolet eivät löydä sopua edes siitä, onko tänään neuvottelujen takaraja vai ei.

Ranska ilmoitti torstaina, että jos Britannia ei myönnä puuttuvia kalastuslisenssejä, Ranska pyytä EU:ta viemään kiistan oikeuteen. Ranskan mukaan Britannia on jättänyt myöntämättä 53 ranskalaiskalastajille kuuluvaa lisenssiä eli oikeutta kalastaa Britannian aluevesillä, kertoo Euronews.

Asiasta kertoi Ranskan kalastuksesta vastaava ministeri Annick Girardin torstaina. EU:n asettama takaraja neuvotteluille päättyy tänään perjantaina.

– Jos kaikkia kalastuslisenssejä ei ole myönnetty perjantai-iltaan mennessä, Ranska kutsuu koolle kumppanuusneuvoston ja ilmoittaa, ettei Britannia kunnioita omaa allekirjoitustaan, Girardin sanoo.

Neuvoston tehtävänä on seurata, että Brexit-sopimusta noudatetaan. Neuvosto myös päättää ratkaistaanko kiista oikeudessa.

Britannia ei kuitenkaan hyväksyy takarajaa.

– Emme ole koskaan asettanut takarajaa. Ymmärrän, että EU on asettanut sellaisen, mutta me emme ole sitoutuneet siihen, sanoo pääministeri Boris Johnsonin tiedottaja.

Kun Britannia erosi EU:sta ja osapuolet tekivät uuden kauppasopimuksen, siinä todettiin, että EU-kalastusalukset saavat jatkossakin kalastaa Britannian aluevesillä. Tämä edellyttää kuitenkin erityistä lisenssiä. Lisenssin ehtona taas on, että alus on kalastanut aluevesillä myös ennen Brexitiä. Etenkin pienillä aluksilla on ollut vaikeuksia todistaa tätä.

Britannia on myöntänyt 1004 alukselle lisenssin. Ranskan mukaan Britannia on jättänyt myöntämättä 94 lisenssiä, vaikka niille olisi perusteet. Girardinin mainitsemat 53 puuttuvaa lisenssiä koskevat aluksia, jotka kalastavat erityisen lähellä Britannian rannikkoa.

Kalastuksen taloudellinen merkitys Brexit-kokonaisuudessa on pieni, mutta aihe on poliittisesti tulenarka.