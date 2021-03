Ranska syyttää Britanniaa rokotekiristyksestä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkoministeri Jean-Yves Le Drianin mukaan Britannia voi joutua vaikeuksiin toisten rokoteannosten suhteen.

Ranskan ulkoministeri Jean-Yves Le Drian arvostelee Britanniaa koronavirusrokotteita koskevasta ”kiristyksestä”.

Hänen mukaansa EU:n ei pitäisi kärsiä Britannian oman rokotehankkeen vuoksi. Le Drian vihjasi France Info -radion haastattelussa, että pääministeri Boris Johnsonin hallitus voi olla vaikeuksissa toisten rokoteannosten riittävyyden suhteen.

– Britannia on suhtautunut ylpeästi siihen, kuinka hyvin he ovat onnistuneet ensimmäisten annosten suhteen. Mutta heillä on ongelma toisten annosten kanssa, Jean-Yves Le Drian sanoi.

– Kiristämisellä ei voi leikkiä. Tällä tavalla ei voi leikkiä, ulkoministeri lisäsi.

Aiemmin kuluvalla viikolla Boris Johnson varoitti EU:ta, että rokotteita koskevat vientirajoitukset voisivat heijastua kielteisellä tavalla EU:n jäsenvaltioihin kohdistuviin investointeihin.

– Huomauttaisin hienovaraisesti kaikille, jotka harkitsevat saartoa: yritykset voivat katsoa tällaisia toimenpiteitä ja vetää johtopäätöksiä siitä, mihin kannattaa tulevaisuudessa sijoittaa, Johnson sanoi BBC:n mukaan.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on vaatinut EU:ta lopettamaan sinisilmäisen suhtautumisensa koronarokotteiden toimituksiin. Lääkeyhtiö AstraZeneca on toimittanut lupaamistaan 120 miljoonasta rokotteesta vain 30 miljoonaa annosta.

– Meidän on estettävä rokotteiden vienti niin kauan kuin tietyt lääkeyhtiöt eivät kunnioita tekemiään sitoumuksia, Macron sanoi tiedotustilaisuudessa.