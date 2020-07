Ranska ottaa käyttöön maskipakon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Presidentti Emmanuel Macron vetoaa kansalaisiin virustartuntojen ehkäisemiseksi.

Kasvomaskien käyttö määrätään Ranskassa pakolliseksi kaupoissa ja muissa sisätiloissa.

Presidentti Emmanuel Macron perusteli linjausta Covid-19-tartuntojen kiihtymisellä baarien, ravintoloiden ja muiden julkisten paikkojen avaamisen jälkeen. Virus on tappanut Ranskassa yli 30 000 ihmistä.

– On olemassa merkkejä siitä, että tauti on palaamassa. Sen vuoksi meidän on varauduttava. Haluan, että seuraavien viikkojen aikana kasvomaskit määrätään pakollisiksi julkisissa sisätiloissa, Macron sanoi France 2– ja TF-1-kanavien haastattelussa.

Presidentti kehotti kaikkia kansalaisia pitämään kasvomaskeja mahdollisimman usein myös ulkotiloissa. Tehokkaimpia maskit ovat ahtaissa sisätiloissa, joissa tartuntariski on tutkimusten mukaan korkein.

Ranskassa on edellytetty tähän mennessä maskien käyttöä julkisessa liikenteessä ja paikoissa, joissa turvavälien noudattaminen ei ole mahdollista. Kaupoissa on voinut liikkua ilman rajoituksia.

Britanniassa pääministeri Boris Johnsonin hallitus ilmoitti tiistaina vastaavista määräyksistä. Kasvomaskeja on pidettävä myös kaupoissa heinäkuun 24. päivästä lähtien.

Terveysministeri Matt Hancockin mukaan maskien käytölle on yhä vahvempaa tutkimusnäyttöä.

– Emme ole vielä selvinneet tästä. Tehkäämme kaikkemme, jotta virus pidetään aisoissa ja jotta voimme nauttia kesästä turvallisesti, Hancock sanoi parlamentissa Euronewsin mukaan.

Chacun d’entre nous est acteur de la lutte contre le COVID-19. Si nous ne voulons pas de deuxième vague, ça dépend de nous : nous protéger, nous tester. https://t.co/bMt71DSibd — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 14, 2020