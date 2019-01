Ranska lisää arabian opettamista kouluissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Opetusministeriö pitää suuntaa oikeana.

Ranskan opetusministeriö on päättänyt lisätä arabian opettamista kouluissa, uutisoi the New York Times.

Kieltä on tähän asti opetettu pääasiassa paikallisissa moskeijoissa sekä arabiankielisten perheiden kotona.

Nyt Ranskan opetusministeriö on kuitenkin linjannut, että Ranskan julkiset koulut voisivat alkaa opettamaan arabian kieltä. Uudistuksella pyrittäisiin tarjoamaan opiskelijoille maallinen opetussuunnitelma yhdistysten tarjoaman opetuksen sijaan, mikä ehkäisee radikalisoitumista.

Ranskan opetusministeri Jean-Michel Blanquer sanoo haluavansa nostaa arabian uuteen arvoon, sillä se on hyvä kirjallisuuskieli.

Tällä hetkellä vain 0,2 prosenttia julkisen koulun opiskelijoista opiskelee arabiaa. Ministeriö haluaa kuitenkin edistää ja helpottaa sen opiskelua koko maassa venäjän ja kiinan rinnalla.

Ranskan presidentinvaaleissa vuonna 2017 ehdolla ollut Nicolas Dupont-Aignan pitää uudistusta huolestuttavana.

– Blanquer tekee perustuslain vastaisilla toimilla tilaa islamisaatiolle, hän ilmaisi.

Ranskassa asuu tällä hetkellä noin 3 miljoonaa arabiankielistä.