Ranska lähetti partioaluksen Britannian sotalaivoja vastaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Raivostuneiden kalastajien kerrotaan hakevan revanssia Trafalgarin meritaistelusta.

Ranska on ilmoittanut lähettäneensä Athos-luokan partioveneen Britannialle kuuluvan Jerseyn saaren tuntumaan Englannin kanaalissa.

Taustalla on Brexitin jälkeinen kiista kalastusoikeuksista, sillä ranskalaisilta kalastajilta on edellytetty rekisteröitymistä uuteen lisenssijärjestelmään. Ranskan meriasioista vastaava ministeri Annick Girardin on uhannut katkaista koko saaren sähkönjakelun.

Britannian laivasto lähetti St Helierin sataman suojaksi kaksi laivaa, sillä kalastajien mielenilmauksen pelättiin tukkivan meriväylän. Noin sadan kalastusaluksen on kerrottu palaavan Ranskan satamiin protestin jälkeen.

Britannian mediassa on huomautettu Jerseyn saarta suojaavien HMS Severnin ja HMS Tamarin olevan kooltaan huomattavasti FS Athosta suurempia. Ranskan partiovene on varustettu kahdella SACM-Wärtsilän dieselmoottorilla sekä 20 millimetrin Oerlikon-konetykillä.

Alukset tuskin ajautuvat yhteenottoon toistensa kanssa. Siitä huolimatta esimerkiksi Daily Mail -lehti nostaa esille, että brittialuksissa on yhteensä kahdeksan tykkiä ja raskasta konekivääriä. Lehto kertoo Ranskan kalastajien haluavan ”järjestää uudelleen Trafalgarin meritaistelun” vuodelta 1805.

Raivokkaiden kalastajien kerrottiin varustautuneen ”hätäraketeilla ja muilla mahdollisilla aseilla”.