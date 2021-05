Ranska lähettää Yhdysvaltoihin uuden Vapaudenpatsaan

Uusi patsas on alle kolme metriä korkea, eikä Yhdysvallat edes saa sitä omakseen.

Ranskan valtio lähettää kesäkuun 7. päivänä Yhdysvaltoihin uuden Vapaudenpatsaan. Se saapuu New Yorkin Ellis Islandille heinäkuun 4. päivänä, joka on myös Yhdysvaltojen itsenäisyyspäivä. Uusi patsas on kuitenkin vain 2,83 metriä korkea, kun alkuperäinen ulottuu 93 metrin korkeuteen. Ranska ei lahjoita patsasta amerikkalaisille, vaan se on lainassa Orsayn taidemuseosta, joka sijaitsee Pariisissa.

Asiasta kertoo ranskalaislehti Le Journal du Dimanche.

Ranska lahjoitti myös alkuperäisen patsaan Yhdysvalloille, ja se paljastettiin vuonna 1886. Patsaan tarkoitus oli juhlistaa Yhdysvaltojen itsenäisyyden sataa ensimmäistä vuotta ja maiden välistä ystävyyttä. Patsas sijaitsee New Yorkin edustalla Libertyn saarella.

– Haluamme luoda uudelleen Ranskan ja Yhdysvaltojen yhteisen historian. Vapaudenpatsas on kaksinkertainen symboli, toisaalta vapauden ja toisaalta tervetulotoivotuksen, sanoo Ranskan Yhdysvaltain suurlähettiläs Philippe Etienne.

Idea uudesta patsaasta syntyi vuonna 2019, mutta koronavirus on viivyttänyt hankkeen toteuttamista. Uudella patsaalla Ranska haluaa osoittaa, että se pysyy lojaalina ”ystävyyden hengelle”. Tämä henki juontaa juurensa niinkin kaukaa kuin Yhdysvaltojen vapaussodasta vuosina 1775–1783, jolloin Ranska tuki Yhdysvaltojen itsenäistymistä.

Uusi Vapaudenpatsas ei jää New Yorkiin, vaan se jatkaa matkaansa Washingtoniin. Siellä patsas sijoitetaan Ranskan Yhdysvaltain-suurlähettilään edustusasunnon puutarhaan, jossa sitä pidetään kymmenen vuoden ajan.

Maailmassa on useita kopioita Vapaudenpatsaasta. Yksi niistä sijaitsee Pariisissa pienellä Cygnesin tekosaarella keskellä Seine-jokea. Patsas on 11,5 metriä korkea ja se on valmistunut vuonna 1889.