Ranska lähettää lentotukialuksen Lähi-itään

Ydinkäyttöinen Charles de Gaulle -tukialus osallistuu ISIS:n vastaiseen sotilasoperaatioon.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on ilmoittanut lähettävänsä maan ainoan lentotukialuksen Lähi-itään.

262-metrisen Charles de Gaullen on määrä tukea ISIS-vastaista operaatio Chammalia. Ranskan puolustusvoimien mukaan operaatiossa on mukana tällä hetkellä noin tuhat sotilasta, yksitoista Rafale-hävittäjää ja kolme muuta lentokonetta. Paikalla on myös yksi merivoimien fregatti.

– Lentotukialus on operaatio Chammalin tukena tammikuusta huhtikuuhun 2020 ennen siirtymistään Atlantille ja Pohjanmerelle, Macron sanoi Radio Free Europen mukaan.

Ranskan laivaston lippulaivaa saattaa eurooppalainen laivasto-osasto, joka koostuu Saksan, Belgian, Alankomaiden, Espanjan, Portugalin ja Kreikan sota-aluksista.

Emmanuel Macron ei selventänyt tukialuksen tarkempaa tehtävää. Ranskan sotilaskoneet ovat aiemmin tukeneet Yhdysvaltain johtamaa Inherent Resolve -operaatiota pommittamalla eri ISIS-kohteita. Charles de Gaulle oli paikalla myös viime vuonna, kun kurdijohtoiset SDF-joukot tuhosivat ”kalifaatin” viimeisiä linnakeita Syyrian itäosissa.

Ranskassa ISIS:iin kytkeytyneissä ääri-islamistisissa terrori-iskuissa on kuollut viime vuosina yli 230 ihmistä.

– ISIS:n uhka on edelleen olemassa. Se vaanii toisessa, vielä salakavalammassa muodossa, Macron sanoi asevoimille pitämässään puheessa.