Ranska ja Italia keskeyttävät Astra Zenecan käytön

EU:ssa heräsi huoli rokotteen turvallisuudesta.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo, että maa keskeyttää rokottamisen Astra Zeneca -yhtiön rokotteella, kertoo Le Monde. Syynä on muiden maiden tavoin huoli siitä, että rokote aiheuttaa veritulppia. Macron sanoo, että hän odottaa Euroopan lääkeviraston linjausta asiasta.

Ranskaa seuraa Italia, joka niin ikään keskeyttää rokottamisen Astra Zenecalla varotoimena. Aiemmin maanantaina Euroopan suurin maa Saksa keskeytti Astra Zenecan rokotteen käytön, ja samaan ovat päätyneet muun muassa Norja, Italia, Irlanti ja Hollanti.

Huolet Astra Zenecan rokotteen turvallisuudesta heräsivät viikko sitten, kun Itävalta ilmoitti havaitsemistaan veritulppatapauksista. 49-vuotias itävaltalaisnainen kuoli veren hyytymiseen liittyvien komplikaatioiden vuoksi. 35-vuotias nainen puolestaan sai veritulpan, mutta hän toipuu. Molemmat olivat saaneet Astra Zenecan rokotteen samasta erästä. Itävalta keskeytti rokotukset. Verkkouutiset kertoi asiasta tuolloin.

Vastaavia tapauksia on havaittu muuallakin Euroopassa. Astra Zenecan mukaan veritulppien ja rokotteen välillä ei ole yhteyttä. Noin 17 miljoonaa eurooppalaista on saanut Astra Zenecan rokotteen. Veritulppia on yhtiön mukaan havaittu noin 40 ihmisellä. Maailman terveysjärjestö WHO on myös todennut, ettei rokotusten keskeyttämiseen ole syytä.

EU-maat pohtivat parhaillaan tilannetta.