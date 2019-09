Ranska ei lämpene Brexit-lisäajalle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

”Brittien on kerrottava meille mitä he haluavat”, sanoo Ranskan ulkoministeri.

Ranska on uhannut estää veto-oikeudellaan Britannian EU-eron lykkäämisen, kirjoittaa The Guardian. Ranskan mukaan Britannian ja EU:n neuvottelut eivät ole edistyneet, ja tästä syystä maa suhtautuu lisäajan myöntämiseen kriittisesti.

Britannian EU-eron tämänhetkinen takaraja on lokakuun viimeinen päivä.

Neuvottelujen suuri kiistakysymys koskee Irlannin rajaa, sillä Boris Johnsonin hallitus ei ole hyväksynyt EU:n esittämää backstop-järjestelmää. Järjestelmä pitäisi Britannian osana EU:n tulliliittoa.

Ranskan ulkoministeri Jean-Yves Le Drian peräänkuulutti sunnuntaina briteiltä omaa esitystä kiistan ratkaisemiseksi.

– Tämä on hyvin huolestuttavaa. Brittien on kerrottava meille mitä he haluavat, Le Drian kommentoi Brexit-pattitilannetta.

Le Drianin mukaan EU ei voi myöntää briteille lisäaikaa ”joka kolmas kuukausi”.

Sopimuksettoman EU-eron estävä laki, jonka brittiparlamentti hyväksyi kuluneella viikolla, lykkäisi Britannian EU-eron tammikuun loppuun asti.

The Guardianin haastattelemien EU-diplomaattien mukaan Britannian hallitus ei ole esittänyt konkreettisia ratkaisuehdotuksia pattitilanteen ratkaisemiseksi, eikä tällaisia diplomaattien tulkinnan mukaan myöskään ole näköpiirissä.