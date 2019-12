Rankka video näyttää lentäjälegendan vaakakierteen

Yhdysvaltain ilmavoimat on julkaissut uutta videomateriaalia lentäjä Chuck Yeagerin maahansyöksystä joulukuulta 1963. Tapaus on ikuistettu myös vuonna 1983 julkaistussa Valiojoukko (The Right Stuff) -elokuvassa, tosin ei aivan historiallisten faktojen mukaisesti.

Painepukuun sonnustautunut koelentäjä oli suorittamassa NF-104A Starfighter -suihkukoneella niin sanottua Zoom-lentoa. Tavoitteena oli kiihdyttää 1,9 Machin nopeuteen 10,5 kilometrin korkeudessa ja nousta tämän jälkeen 50–70 asteen kulmassa rakettimoottorin avulla.

The Aviationist -sivuston mukaan moottorin polttoainesyöttö oli määrä kytkeä pois vajaan 26 kilometrin korkeudessa. NF-104A-koneella ohjattiin loppuvaiheessa kaartaen huippukorkeuteen, jossa lentäjä oli painottomassa tilassa noin minuutin ajan. Tehtävä kesti tavanomaisesti 35 minuuttia noususta laskuun.

Joulukuun 10. päivänä 1963 Chuck Yeager tavoitteli uutta korkeusennätystä. Lento sujui normaalisti noin 30,1 kilometrin korkeuteen asti, jossa kone kääntyi yllättäen hallitsemattomaan vaakakierteeseen.

– Moottori sammui, koska sinne ei enää kulkeutunut ilmaa. Ilman moottoria ei ollut hydraulista painetta käyttää siivekkeitä tai muita ohjauspintoja. Tilanne oli siinä vaiheessa toivoton, enkä voinut muuta kuin istua paikallani. Minulla oli yksi vaihtoehto: heittoistuin, Chuck Yeager kertoi vuonna 1991 Academy of Achievement -järjestön haastattelussa.

2,6 kilometrin korkeudessa Yeager laukaisi Starfighterin heittoistuimen, jonka moottorin suutin iskeytyi voimalla hänen kasvoihinsa. Kuumuus sytytti lentäjän kypärän sisällä olleen sataprosenttisen hapen, mikä poltti Yeagerin kasvojen vasenta puolta, niskaa ja osan laskuvarjon nauhoista.

Chuck Yeager selviytyi koettelemuksesta elossa, mutta joutui kahdeksi viikoksi sairaalahoitoon.

– Olin raportoinut neljä minuuttia kestäneen syöksyn aikana, joten tukikohdasta oli jo lähetetty pelastushelikopteri ja lääkäri. He saapuivat ehkä viisi minuuttia laskeutumiseni jälkeen, ottivat minut kyytiin ja antoivat pistoksen morfiinia. Painepuku leikattiin irti, ja se oli siinä, Yeager sanoi.

Onnettomuustutkinnan mukaan koneen ohjattavuuden menetys johtui liian jyrkästä nousukulmasta. Syyksi epäiltiin lentäjän toiminnan sijasta moottorin toimintaa nousuvaiheen aikana.

Dec 10, 1963: I flew NF-104 2x: 2nd flt over 118,000'-re-entered in flat spin. Rode it down to just under 6000' & punched out.Rocket seat got caught in shroud lines,fell on me,cut me & put my face on fire.I opened face mask to cut off 100% oxygen. I'm here https://t.co/uPGg1kYECJ

The producers & director of #TheRightStuff wanted me to recreate this also (I did all the other flying in the film). I told them they were crazy, NO. So they got another pilot to do it & he augured in. https://t.co/mjXi7iFObM

— Chuck Yeager (@GenChuckYeager) December 10, 2019