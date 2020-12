Rankka kuva Pohjoismaiden koronakäyristä – näin Suomi sijoittuu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pohjoismaissa Suomea parempi epidemiatilanne on nyt Islannissa.

Yllä olevassa Our World in Datan kaaviossa on kuvattuna Pohjoismaiden koronavirusilmaantuvuuden kehitys pandemian aikana. Kaavion käyrät kuvaavat seitsemän päivän virusilmaantuvuutta miljoonaa asukasta kohden.

Syksyllä virustilanne on ollut selvästi pahin, ja erityisesti Ruotsi ja Tanska ovat joutuneet kohtaamaan rajun virusaallon loppusyksystä. Ruotsin virusilmaantuvuus on nyt 879,4 ja 696,8.

Islannin tilanne kävi huonoimmillaan alkusyksystä, mutta maa on loppuvuotta kohden saanut tilanteensa rauhoittumaan ja onkin nyt Pohjoismaista selvästi parhaassa epidemiatilanteessa. Islannin virusilmaantuvuus on nyt 29,3.

Norja ehti käydä syksyllä selvästi Suomea huonommissa lukemissa, mutta joulukuussa Suomen lukema on ylittänyt Norjan suhteellisen tautimäärän. Viime päivinä Norja on kuitenkin mennyt taas ohi: maan virusilmaantuvuus on 85,6 ja Suomen 64,6.