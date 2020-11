Rankka kaavio nuorten rikoksista ”syö Maria Ohisalon puheiden uskottavuutta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustaja kysyy, onko Suomi vauhdilla Ruotsin tiellä.

Sisäministeriö on julkaissut Twitterissä kaavion, joka kuvaa henkirikoksesta epäiltyjen alaikäisten määrän kehitystä Suomessa 2010-luvulla. Kaavioiden tiedot perustuvat Poliisihallituksen tilastoihin.

Ministeriö huomauttaa, että nuorten tekemäksi epäiltyjen henkirikosten ja niiden yritysten määrässä on tapahtunut vuonna 2020 toistaiseksi selvittämätön mutta selvä muutos. Kaaviossa näkyy, miten vuonna 2020 on henkirikosepäilyjä jo nyt ollut selvästi enemmän kuin aiemmin menneellä vuosikymmenellä. Sama kehitys on tapahtunut niin koko Suomessa kuin Helsingissä.

Koko maassa oli vuosina 2011−2019 vuodessa keskimäärin 19 tapausta, jossa alaikäistä epäiltiin henkirikoksesta tai sen yrityksestä. Tänä vuonna niitä on ollut jo 45. Helsingissä näitä rikoksia oli mainittuina vuosina 0−3 vuodessa, tänä vuonna jo 10.

Ministeriön mukaan näihin rikoksiin on laskettu mukaan seuraavat rikosnimikkeet yrityksineen: murha, tappo, surma, lapsensurma, terroristisessa tarkoituksessa tehty murha ja törkeä henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa tyrmistyi ministeriön julkaisemista luvuista.

− Suomi onkin Ruotsin tiellä vauhdilla? Tämä vakavaa ja syö uskottavuutta Maria Ohisalon (vihr.)

puheista. Edellyttää ripeää selkeää muutosta hallituksen toimiin, Sarkomaa kirjoittaa Twitterissä.

− Tiukempia toimia, joilla mm. rikollinen toiminta, raaistunut väkivalta ja päihdeongelma katkaistaan, hän jatkaa.

Sisäministeri Ohisalo on vakuutellut, että Ruotsissa on nuorisorikollisuuden suhteen aivan toisenlainen tilanne kuin Suomessa. Aihe nousi puheenaiheeksi sen jälkeen, kun HS uutisoi viime viikolla Helsingissä liikkuvista mahdollisesti vaarallisista nuorisojoukoista. Heistä valtaosa on ulkomaalaistaustaisia.

Ohisalo painotti viikonloppuna Ylen Ykkösaamussa, että nuorisorikollisuus on Suomessa ollut laskussa, mutta koronavuonna nuorten vakavat teot ovat nousseet.

Sisäministeriön mukaan nuorten rikokset yleisesti ovat vähentyneet vuosikymmenessä.

− Poliisi on kuitenkin tilastoinut v 2020 aiempaa enemmän henkirikoksista epäiltyjä nuoria. Viranomaiset kantavat huolta nuorista, jotka ovat poliisin kanssa tekemisissä rikoksesta epäiltyinä henkirikosten tutkinnassa, ministeriöstä twiitataan.

