Rankka huoli tuplapandemiasta: Deltamuunnos ei ehkä katoakaan

Deltamuunnoksen aiheuttaman epidemia-aallon varoitetaan jatkuvan Yhdysvalloissa omikronin yleistymisestä huolimatta.

Maassa on vahvistettu viime päivinä noin 133 000 uutta päivittäistä tartuntaa eli 21 prosenttia enemmän kuin kaksi viikkoa sitten. Kuolemantapauksia on todettu noin 1 300 kappaletta päivässä. Epidemia on keskittynyt joulukuussa erityisesti Yhdysvaltain koillisosiin.

Professori David States toteaa, ettei deltamuunnoksen katoamisesta ole merkkejä tuoreimpien tietojen valossa. Esimerkiksi Britanniassa deltamuunnoksen aiheuttamat infektiot ovat pysyneet suunnilleen samalla tasolla koko joulukuun ajan.

– On huono uutinen, että delta jatkaa leviämistä entiseen tahtiin massiivisesta omikronaallosta huolimatta, States tviittaa.

Hän viittaa tutkija Trevor Bedfordin arvioon, jonka mukaan muunnokset eroaisivat toisistaan riittävästi jatkaakseen leviämistä samaan aikaan. Pandemian aiemmissa vaiheissa herkemmin tarttuva variantti on syrjäyttänyt aiemmat viruskannat käytännössä kokonaan.

– Sama ilmiö on nähty aiemmin influenssan ja RS-viruksen kanssa. Saatamme olla nyt samanaikaisessa taistelussa kahta pandemiaa vastaan, David States pohtii.

