Rankat videot näyttävät kaaoksen Kabulin lentokentällä

Kabulin lentokenttä on vajonnut täyteen kaaokseen tuhansien ihmisten pyrkiessä pakoon kaupungista.

Alta löytyvillä videoilla näkyy väkeä lentokenttäalueella ja lähtöä odottaviin koneisiin tungeksivia ihmismassoja. Joillain videoilla kuuluu myös laukauksia. Mediatietojen mukaan kentällä olevat amerikkalaisjoukot ampuivat ilmaan estäessään siviilejä nousemasta sotilaskoneiden kyytiin.

Lentokenttäalueen kerrotaan olevan ainakin toistaiseksi amerikkalaisjoukkojen hallinnassa.

Taleban on vallannut suurimman osan Afganistanista nopeasti länsimaisten joukkojen vetäydyttyä maasta. Presidentti Ashraf Ghani pakeni Afganistanista eilen. Sosiaalisessa mediassa kiersi jo sunnuntaina videoita Taleban-taistelijoista presidentin palatsissa.

This could become Fall of Saigon 2.0 or worse — the Fall of Kabul and the massive throngs of people trying to flee at Kabul Airport. Can’t blame them. Where are the international support to send passenger jets to airlift them all out?! #Kabul pic.twitter.com/GamVlDejdJ

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) August 16, 2021