Rankat rokotesyytökset: Missä ovat EU:lle luvatut annokset?

Euroopan unionin kerrotaan esittäneen erittäin vakavia kysymyksiä lääkeyhtiö AstraZenecalle jäsenvaltioille luvattujen koronarokotteiden toimitusvaikeuksista. Politicon lähteiden mukaan terveyskomissaari Stella Kyriakides oli lähestymässä AstraZenecaa kirjeitse sunnuntaina.

Yhtiö ilmoitti yllättäen perjantaina, että sen toimitukset EU:lle tulevat olemaan odotettua pienempiä. Syyksi kerrottiin tuotantovaikeudet. Ilmoitus on johtanut massarokotussuunnitelmien viivästymisiin ympäri Eurooppaa. Rokotusaikataulua on jouduttu rukkaamaan myös Suomessa.

Politicon tietojen mukaan EU ei ole niellyt AstraZenecan selitystä viivytyksestä. Esille nostettuja kysymyksiä kuvataan varsin jyrkiksi. Brysselin kerrotaan olevan sitä mieltä, että yhtiö on joko jättänyt ennakkotuotannon tekemättä sovitusti tai sitten myynyt tuotetut rokotteet jollekin muulle.

EU maksoi AstraZenecalle tiettävästi etukäteen muhkean ”kolminumeroisen miljoonasumman”, jonka oli Politicon mukaan määrä mennä tuotantokapasiteetin varmistamiseen ja rokotteiden ennakkotuotantoon. Näin rokotetta olisi suuria määriä valmiina toimitukseen heti, kun hyväksyntä viranomaisilta saadaan. Tähän on luotettu monen maan massarokotussuunnitelmassa. Euroopan komissio oli kerännyt jäsenvaltioiden tilaukset ja välittänyt ne eteenpäin lokakuun lopussa. Kaikkiaan EU on sopinut 300 miljoonasta rokoteannoksesta ja optiosta 100 miljoonaan lisäannokseen.

EU:n sanotaan odottavan AstraZenecalta lisää vastauksia vielä tänään.

An explanation of just how serious the accusations against AstraZeneca are, in today’s Playbook.

“Either the advance production hasn’t happened, or vaccines have been produced but sold to someone else that perhaps agreed to pay more.” pic.twitter.com/lgYZnQYy2v

— Dave Keating (@DaveKeating) January 25, 2021