Rankat luvut: USA:n varapresidenttiin ei luoteta

Tuoreen mielipidemittauksen mukaan enemmistö amerikkalaisista ei luota maan varapresidentti Kamala Harrisiin.

Trafalgar Groupin mielipidekyselyssä tiedusteltiin, olisiko Harris valmis toimimaan tarvittaessa presidenttinä. Näin voisi käydä, jos presidentti Joe Biden menehtyisi tai olisi kyvytön hoitamaan virkaansa.

Asiaa pyydettiin arvioimaan sen perusteella, miten hän on suoriutunut varapresidentin tehtävästä.

Vastaajista 58,6 prosenttia sanoi, ettei luota ollenkaan Kamala Harrisin valmiuteen toimia presidenttinä. Viisi prosenttia ei ollut kovin luottavaisin mielin.

Amerikkalaisista 22,2 prosenttia luottaa hyvin paljon ja 9,4 prosenttia jonkin verran Harrisiin. Vastaajista 4,8 prosenttia ei ollut varmoja kannastaan.

Our @trafalgar_group @COSProject poll (conducted 7/12-13) featured on @FoxNews @Hannity show, guest hosted by @jasoninthehouse shows the majority of Americans are not confident #KamalaHarris is ready to be POTUS. Report: https://t.co/RP7T120HwI pic.twitter.com/hgpQdJfJ0E

— The Trafalgar Group (@trafalgar_group) July 18, 2021