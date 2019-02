Antti Häkkänen: Ehdollisen vankeuden kiristämistä jatkettava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oikeusministerin mukaan ehdollisesta pitää saada nykyistä tuntuvampi rangaistus.

Tasavallan presidentti vahvisti perjantaina lakimuutoksen, jonka myötä ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamuksia koskevaa järjestelmää tiukennetaan 1.1.2020 alkaen.

Uudistuksen mukaan myös aikuinen, eli rikoksen 21 vuotta täyttäneenä tehnyt, voidaan tuomita ehdollisen vankeuden tehosteeksi valvontaan.

Lisäksi järjestelmää tehostetaan nostamalla ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksena tuomittavissa olevan yhdyskuntapalvelun enimmäismäärä 90 tunnista 120 tuntiin.

– Pidän uudistusta tärkeänä, jotta ehdollisesta vankeusrangaistuksesta voitaisiin saada nykyistä tuntuvampi rangaistus. Ankarampi keinovalikoima ehdolliseen vankeuteen mahdollistaisi nykyistä paremmin tuntuvan rangaistuksen teosta, josta tuomitaan ehdollinen vankeusrangaistus. Pidän tätä tärkeänä rangaistusjärjestelmän uskottavuuden kannalta, toteaa oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.).

Nykyisin valvonta voidaan tuomita ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksena vain alle 21-vuotiaalle rikoksentekijälle.

Uudistuksen tavoitteena on oikeusministerin mukaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä ehdollisen rangaistuksen tuntuvuutta.

Jatkossa aikuinen voidaan tuomita ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksena valvontaan, jos se on tekijän aikaisempi rikollisuus, hänen henkilökohtaiset olonsa ja rikokseen johtaneet seikat huomioon ottaen tarpeen uusien rikosten ehkäisemiseksi.

Näissä tapauksissa on usein kyse päihdeongelmaisesta henkilöstä, joka on ajautumassa rikoskierteeseen. Valvontaan voidaan tuomita myös sillä perusteella, että ehdollista vankeutta yksinään on pidettävä riittämättömänä rangaistuksena rikoksesta.

Ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksena tuomittavan valvonnan pituus on yksi vuosi kolme kuukautta. Valvonta sisältää tapaamisia valvojan kanssa sekä tarvittaessa osallistumista esimerkiksi Rikosseuraamuslaitoksen järjestämään ohjelmatoimintaan, jolla pyritään ehkäisemään rikoksen uusimista. Aikuisten valvonta voi sisältää lisäksi avohoitoa tai -kuntoutusta.

Aikuisen tuomitun jäljellä oleva valvonta-aika voidaan muuntaa lyhyeksi vankeudeksi, jos tuomittu rikkoo törkeästi valvontaan sisältyviä velvollisuuksiaan.

Uudistusten myötä valvontaan tuomitaan arviolta enintään 800 syytettyä vuodessa.

Häkkänen pitää nyt tehtyä ehdollisen vankeuden kiristystä tärkeänä. Hänen mukaansa ensi vaalikaudella voitaisiin jatkaa ehdollisen vankeuden kiristämistä edelleen.

– Esimerkiksi olisi syytä pohtia, voitaisiinko tietyn rajan ylittäviin ehdollisiin vankeusrangaistuksiin määrätä aina oheissakko seuraamukseksi ehdollisen oheen. Tämä voisi tehdä ehdollisesta vankeudesta edelleen nykyistä tuntuvamman rangaistuksen. Rangaistusjärjestelmän kehittämistä yhä oikeasuhtaisemmaksi tulee edelleen jatkaa, Häkkänen toteaa.