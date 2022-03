Ramzan Kadyrovin väitetään olevan Mariupolissa

Tsetsenian diktaattorin kerrotaan tavanneen Venäjän miehittämän Donetskin alueen johtajan.

Venäjän Tsetsenian alueen diktaattori Ramzan Kadyrovin väitetään vierailleen Ukrainassa. Kadyrovin kerrotaan tavanneen Venäjän miehittämän Itä-Ukrainan Donetskin ”kansantasavallan” johtajan Denis Pushilinin Mariupolissa. Asiasta on kerrottu muun muassa Venäjän valtion mediassa.

Väitteisiin Ramzan Kadyrovin Ukrainan matkasta ja käynnistä Mariupolissa on suhtauduttu epäillen.

Kadyrov on julkaissut sosiaalisessa mediassa alta löytyvän videon, jolla väitetysti näkyy hänen saattueensa matkalla Ukrainaan. Toisessa sosiaalisen median kuvassa tsetseenijohtaja rukoilee polvillaan huoltoaseman pihalla. Rukousmaton vieressä on konekivääri. Taustalla seisoo ilmeisesti hänen poikansa rynnäkkökivääri kädessä. Sosiaalisessa mediassa on huomautettu, että kuvassa näyttäisi kuitenkin olevan venäläisen Rosneftin huoltoasema, jollaisia ei ole Ukrainan alueella.

Kadyrovin tsetseenijoukot ovat ottaneet näkyvästi osaa Ukrainan sotaan. Venäjän presidentti Vladimir Putinin on kerrottu nimittäneen Kadyrovin Venäjän asevoimien kenraaliluutnantiksi tällä viikolla.

Kadyrov väitti olevansa Ukrainassa viimeksi kaksi viikkoa sitten. Tuolloin Tsetsenian johtaja julkaisi sosiaalisessa mediassa Hostomelissa väitetysti kuvatun videon. Videon aitoutta ei voitu vahvistaa.

Kadyrov's convoy in the way inhttps://t.co/8zHpMLnwGQ — Harold Chambers (@chambersharold8) March 29, 2022

Important update: Putin has appointed Ramzan Kadyrov as lieutenant general of Russia's armed forces pic.twitter.com/mjsE6BrAXd — Neil Hauer (@NeilPHauer) March 28, 2022