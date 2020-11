Ramzan Kadyrov poistaa Captain American kuvat

Radio Free Europen mukaan Tsetseenian Kreml-mielinen diktaattori Ramzan Kadyrov on käskenyt päiväkoteja ja lastentarhoja poistamaan amerikkalaisten Marvelin supersankareiden kuvia. Niiden tilalle tulee laittaa pohjoiskaukasialaisia ”todellisia sankareita”.

Kadyrov arvosteli amerikkalaisia supersankarihahmoja viikolla vierailullaan lastentarhassa. Hänen mukaansa Captain America, Thor ja Iron Man ovat fantasiaa ja lasten tulisi ottaa esimerkkiä oikeista sankareista.

Tsetseenijohtaja sanoi antaneensa määräykset poistaa kuvat kokonaan kaikkialla tasavallassa. Tilalle hän määräsi muun muassa edesmenneen isänsä Ahmad Kadyrovin ja historiallisten maanmiesten kuvia.

Instead of Captain America, Ramzan Kadyrov would prefer images of his late father to be on display. https://t.co/mYAYCXha8U

