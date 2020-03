Ramadanista koronauhka – miljoonat lähdössä liikkeelle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ramadan kuukauden päättävä Idul Fitri juhlinta aiheuttaa koronan takia päänvaivaa muslimimaissa.

Suurimman muslimienemmistöisen valtion, yli 250 miljoonaisen Indonesian hallitus on joutunut pohtimaan Ramadaniin liittyvien juhlien viettämistä täysin aiemmista vuosista poikkeavasti.

Ramadan kuukauteen liittyvät seremoniat ja juhlallisuudet ovat muslimeille pyhiä asioita. Se on kuukausi, jolloin islamin uskomusten mukaan Koraani lähetettiin profeetta Muhammedille. Kolme päivää kestävä Idul Fitri -juhla päättää kuukauden kestäneen valoisan ajan paaston ajanjakson.

Indonesiassa koronaviruksen leviäminen on pakottanut presidentti Djoko Widodon hallitusta miettimään asioita uusiksi. Virallisissa tilastoissa Indonesiassa on ilmennyt tartuntoja suunnilleen saman verran kuin Suomessa. Lukemaa pidetään kuitenkin täysin alimitoitettuna. Testejä ei tehdä kaikkialla ja koordinaatio on puutteellista. Laajan epidemian puhkeamista pelätään myös läntisistä ja muista Aasian maista tulevien turistien suosimalla lomasaari Balilla.

Toukokuun 23. päivä päättyvän Ramadan-kuukauden jälkeen muslimien viettämä Idul Fitri pitää sisällään runsaasti sosiaalista juhlintaa ja kokoontumisia. Yli 20 miljoonan kaupunkilaisen suunnitelmissa on ollut tuolloin matkustaa sukulaistensa luo maaseudulle tartuntapeloista huolimatta.

Kun oppilaitoksia ja tehtaita on Indonesiassa suljettu, monet slummeissa tai muuten tiiviisti asuvat kaupunkilaiset ovat jo lähteneet maaseudulle. Se on ollut heille myös tapa välttää vielä runsaampia sosiaalisia ja fyysisiä kontakteja.

Indonesian hallitus ja monet firmat ovat nyt päättäneet pidättäytyä perinteisestä tavasta tukea vähävaraisia ilmaisia matkoja ja kuljetuksia järjestämällä.

Bussifirmat ja rautatiet ovat päättäneet liikenteen rajoittamisesta. Indonesiassa on käytössä laaja tietullijärjestelmä, jolla autoilijoilta kerätään maksuja valtion kassaan ja yksityisiin taskuihin. Se tarjoaa halutessa hyvän valvontajärjestelmän Ramadaniin liittyvälle autoliikenteelle.

Busseihin ja juniin on jo myyty noin kaksi miljoonaa lippua. Hallitus ja kuljetusyhtiöt ovat suunnitelleet niiden joko täysimääräistä tai osittaista takaisin lunastamista.

Monille pienemmille paikkakunnille Ramadanin takia tulevat ovat jo muodostuneet ongelmaksi. Kymmenen miljoonan asukkaan pääkaupunki Jakartan ja pääsaari Jaavan muiden suurten kaupunkien alueilta on jo tullut maaseudulle ja pienempiin kaupunkeihin viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna yli kaksinkertainen määrä matkustajia.

Jakartassa koulutkin on määrätty suljettaviksi, jolloin kokonaiset perheet ovat runsaslukuisina lähteneet sukulaisiaan tapaamaan aikomuksenaan viettää Idul Fitria heidän kanssaan. Monien paikkakuntien kuvernöörit ovat määränneet sisääntuloväylille betoniesteitä uusien tulijoiden pääsyn estämiseksi.

Indonesian hallituksessa pohditaan myös määräyksiä Idul Fitrin juhlinnan rajoittamiseksi ja jopa kieltämiseksi siellä, missä suurten väkijoukkojen epäillään kokoontuvan yhteen.