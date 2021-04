Ralf Sund: Miksi tämä iso asia jätettiin jymyuutisessa kertomatta?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliiton ex-puoluesihteeri kummastelee Teknologiateollisuuden viestintää.

Entinen Vasemmistoliiton puoluesihteeri, ekonomisti Ralf Sund kummastelee Teknologiateollisuuden viestintää. Sundin mukaan työnantajayhdistys jätti taannoisessa tiedotustilaisuudessa kertomatta näkemyksen valtakunnallisen työehtosopimuksen yleissitovuudesta.

– Totuus löytyy rivien välistä. Kuvatessaan paikallisen sopimisen etuja, he painottivat yrityskohtaisen sopimisen joustavuutta. Mikäli alalle tulisi yleissitova työehtosopimus tämä tavoite ei voisi toteutua heidän tarkoittamassaan muodossa. On siis selvää, että uusi valtakunnallinen työehtosopimus ei tule olemaan yleissitova. Miksi kursailla selvällä asialla, Sund kirjoittaa Kansan Uutisten kolumnissaan.

Sund usko, että yleissitovuuden poistumisella on työehtojen perusturvaa heikentävä vaikutus. Hän uskoo myös yritysten tuottavuuden laskevan ja työehtojen neuvottelukustannusten nousevan.

– Kärjistetysti voisi sanoa, että entisten yksien tes-neuvottelujen tilalle tulee satoja neuvotteluprosesseja. Ja rahaa palaa, Sund kirjoittaa.

Sund näkee Teknologiateollisuuden päätöksen olevan lopun alkua tulopolitiikan ”Suomen mallille”.

– Myös ”Suomen malli”, jota ei koskaan muodollisesti edes ole ollut, meni tehohoitoon, ellei peräti kuollut. Aivokuollut se kuitenkin on. Teknologiateollisuuden sopimus on pari kierrosta toiminut mittarina sopimuskierroksella. On sanomattakin selvää, ettei kattavuudeltaan torso, ei-yleissitova sopimus voi toimia tienviittana ja mittatikkuna. Vaikea keksiä, mikä ala työnnetään päänavaajaksi. Yrityksiä tullaan varmaan näkemään.