Lauttasaaren senioritalossa todettiin tänään perjantaina yksi uusi koronavirustartunta.

Lyhdyt valaisevat pimeyttä. Päät ilmestyvät ikkunoihin. Osa asukkaista kurottuu lähemmäs tuuletusikkunaa kuullakseen paremmin. Joku vilkuttaa.

”Rakkaat senioritalon asukkaat, te ette ole yksin”, Johanna Kare puhuu megafoniin.

Helsingin Lauttasaaressa sijaitsevan senioritalon ulkopuolelle on kerääntynyt useita kymmeniä ihmisiä. Kuorolaisia. Lähiseudun asukkaita. Senioritalossa asuvien tuttuja. Kaikilla on maskit. Turvavälit näyttäisivät pitävän.

Sitten kajahtaa ensimmäisenä Jean Sibeliuksen Finlandia. Tämän jälkeen Maa on niin kaunis. Kolmanneksi kuullaan Hoosianna.

Talo on iso, joten sama laulusetti kuullaan neljä kertaa – talon eri puolilla.

Idean takana on valokuvataiteilija Johanna Kare, joka kertoi asiasta Lauttasaaren Facebook-ryhmässä tiistaina.

– Minulla on senioritalossa tuttuja. Siellä asuu kaksi lottaa, joita olen kuvannut näyttelyyni sekä itselleni hyvin rakas ihminen, kertoo Kare.

Kare sanoo, että idea laulukuorosta välähti mieleen, kun hän pohti, miten voisi jollain tavoin luoda senioritalon asukkaille ”toivoa, tsemppiä ja rohkaisua” tässä vaikeassa tilanteessa.

– Heistä monet ovat kokeneet elämässään sotia ja paljon muitakin vastoinkäymisiä. Halusin luoda toivoa, etteivät he tässäkään tilanteessa luovuta, vaan kokevat, että heistä välitetään ja heitä rakastetaan. Kun laulu kajahtaa, heille tulisi sellainen tunne, että minähän en tälle taudille periksi anna!

Tieto senioritalon koronatartunnoista järkytti, koska talossa asuvien keski-ikä on korkea ja iäkkäillä on heikompi vastustuskyky.

– Iäkkäille tämä on kaikkein vaarallisin, vaikka tuttavapiirissäni on monia keski-ikäisiäkin, jotka ovat olleet tämän taudin vuoksi melkein kuoleman kielissä.

Johanna Kare kertoi lähteneensä soittelemaan läpi kuoroja, kunnes Espoosta tärppäsi. Mukaan saatiin Tapiolan seurakunnan Gospelmamas-kuorolaisia Elina Jokivuoren johdolla ja muita espoolaisia laulajia.

Nähtyään Johanna Karen päivityksen Lauttasaaren kirkkoherra Juha Rintamäki päätti ottaa yhteyttä kysyäkseen, voisiko seurakunta tarjota tähän liittyen apuaan.

– Ehdotin, että meiltä voisi tulla säestäjiä sekä voisimme tuoda äänentoistojärjestelmän, jotta saisimme informoitua myös turvaetäisyyksistä ihmisille. Lisäksi sovimme, että voisimme jakaa kynttilöitä muistoksi paikalla olleille.

Näin tapahtuikin. Tapahtuman jälkeen senioritalon palveluesimies Pirjo Hanski välittää talon asukkaan Raili Kärnän terveiset:

– Viehättävä yllätys. Ajatus siitä, että lauttasaarelaiset vapaaehtoiset tuovat meille joulumieltä – myös meille lauttasaarelaisille ikäihmisille. Että meidät on otettu huomioon, ettei meitä ole unohdettu.

Korona tuli taloon oireettomalta henkilöltä

– Suurin osa asukkaista on pystytty hoitamaan täällä senioritalossa henkilökunnan, lisäresurssihoitajien, yökotihoidon, kotisairaalan ja terveyskeskuslääkäreiden turvin. Niille asukkaille, joilla on todettu koronavirustartunta, on nimetty oma hoitava lääkäri terveyskeskuksesta tai kotisairaalasta”, kuvaa senioritalon toiminnanjohtaja Saija Toropainen.

Tilanne ei ole Toropaisen mukaan tältä osin viikon aikana muuttunut:

– Suurin osa hoidetaan täällä meillä.

Lauttasaaren senioritalossa koronavirustartunnan saaneet ovat virallisessa karanteenissa ja kaikki muut asukkaat omaehtoisessa karanteenissa. Viimeksi mainitut pääsevät ulkoilemaan suu-nenäsuojaa ja hyvää käsihygieniaa käyttäen.

Helsingin kaupunki tiedotti maanantaina, että Lauttasaaren senioritalossa on todettu 28 asukkaalla ja seitsemällä henkilökunnan jäsenellä koronavirustartunta. Tänään perjantaina varmistui vielä yksi koronavirustartunta asukkaalla, joten määrä nousi 29:ään. Henkilökunnan piirissä ei ole ilmennyt uusia tartuntoja.

Kaikki talon asukkaat on joukkotestattu ja henkilökuntaa testataan säännöllisesti. Henkilökunta seuraa asukkaiden vointia ja uusintatestejä tehdään pienistäkin oireista.

Toropaisen mukaan koronavirus tuli taloon ulkopuolelta, oireettoman henkilön kautta. Ensimmäinen varmistettu koronavirustartunta tuli tietoon 14.11, minkä jälkeen asianosaisiin asukkaisiin ja omaisiin oltiin heti yhteydessä. Ensimmäinen tiedote asukkaille ja omaisille lähti 16.11, minkä jälkeen tilanteesta on tiedotettu muutaman päivän välein.

– Suuri osa tartunnoistahan oli tullut jo siinä vaiheessa, kun meillä ei ollut vielä ensimmäistäkään oirehtivaa. Koronaviruksen osalta on syytä korostaa, miten oireettomatkin voivat tartuttaa ja melkein kuka tahansa meistä voi olla supertartuttaja. Testeihin kannattaa hakeutua pienistäkin oireista.

Toropaisen mukaan senioritalon asukkaat ovat jaksaneet vaikeassa tilanteessa hyvin, vaikka on selvää, että mielialat vaihtelevat. Suojavarusteiset hoitajat käyvät asukkaiden luona päivittäin ja karanteenissa oleviin pidetään puhelimitse yhteyttä talon puolesta ja muutenkin. Myös erilaiset tapahtuvat ulkosalla, joita he ovat voineet seurata, piristävät. Samoin kortit ja muut muistamiset.

– On tärkeä tulla kuulluksi silloin, kun on raskasta. Omaiset ovat toimineet aivan upeasti ja tässä on ollut monenlaista hienoa yhteisöllisyyttä”, Toropainen kiittelee.

Lauttasaaren senioritalossa asuu 107 ikääntynyttä asukasta, keski-iältään 87 vuotta. Asukkaat ovat vuokrasuhteessa. Talon toiminta perustuu asukkaiden omaehtoiseen ja itsenäiseen elämään, jota tarjolla olevat palvelut tukevat.

Lauttasaaren senioritalo on yksityinen, Lauttasaaren vanhustentalosäätiön ylläpitämä senioritalo. 56 asukasta saa kotihoitopalveluja kaupungin palvelusetelillä.

