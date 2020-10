Rakettirekka ajettiin päin ydinaseiden kuljetusautoa

Yhdysvaltain energiaministeriön alainen Sandia-laboratorio ilmoittaa kokeilleensa ydinaseiden kuljetuksessa käytettävien rekkojen turvallisuutta.

Mobile Guardian Transporter -nimellä kulkevan kuorma-auton kylkeen törmäytettiin testiradalla erillinen puoliperävaunuyhdistelmä. Ajoneuvo kiihdytettiin rakettimoottoreilla moottoritienopeuksiin.

Testien tarkoituksena on varmistaa, että ajoneuvojen kuljettamat ydinkärjet selviävät mahdollisista liikenneonnettomuuksista. Sandian mukaan nykyinen kalusto on määrä korvata lähitulevaisuudessa uusilla rekoilla.

Laboratorion ensisijainen tehtävä on huolehtia maan ydinasearsenaalin turvallisuudesta ja luotettavuudesta. Yhdysvaltain ydinasepelote koostuu arviolta 3 800 ydinkärjestä, minkä lisäksi 2 385 käytöstä poistettua ydinkärkeä odottaa purkamista.

– Kuljetustehtävät ovat kriittisen tärkeä osa tehokasta ydinpelotetta. Sen avulla voimme vakuuttaa kansalle ja liittolaisillemme, että arsenaalimme on turvallisissa käsissä. Ydinasejärjestelmiä on voitava liikuttaa eri paikkoihin, tai koko pelotevaikutus katoaa, ohjelmajohtaja Jim Redmond toteaa tiedotteessa.

