Raketti-iskua valmistellut terroristiryhmä tuhottiin viime hetkellä

Israelin armeija (IDF) kertoo vastanneensa Gazasta tehtyihin raketti-iskuihin yli 20 ilmaiskulla. Yksi iskuista tuhosi hyökkäystä valmistelleen ryhmän juuri ennen raketin ampumista.

Varhain keskiviikkoaamuna ammutut raketit osuivat ainakin asuinalueelle Etelä-Israelin Beershebaan. Asukkaat olivat rynnänneet pommisuojaan hieman ennen kello neljää aamuyöllä, jolloin kaupungin hälytyssireenit kytkettiin päälle.

Jerusalem Postin mukaan Beersheban koulut pysyvät toistaiseksi kiinni hyökkäysuhan vuoksi. Lisäksi ainakin yksi raketti lensi ohi kohteestaan ja putosi mereen. Israelin asevoimien päällikkö ilmoitti keskeyttäneensä Yhdysvaltoihin suuntautuneen matkansa väkivaltaisuuksien vuoksi.

Palestiinalaiset mielenosoittajat ovat jatkaneet syksyn aikana renkaiden polttamista rajavyöhykkeellä. Israelin mukaan raja-aidan luokse on myös yritetty asettaa räjähteitä. Rajan tuntumasta on tuhottu kuluneen vuoden aikana ainakin 15 Hamasin kaivamaa hyökkäystunnelia.

Egypti pyrkii parhaillaan välittämään alueelle pidempiaikaista tulitaukoa. Maan sotilastiedustelun päällikkö Abbas Kamelin on määrä vierailla Gazassa myöhemmin tällä viikolla.

Hamasin, islamilainen jihad -järjestön ja muiden ”vastarintaryhmien” yhteisessä tiedotteessa sanouduttiin irti rakettihyökkäyksistä.

– Tuomitsemme viime yön raketti-iskun ja kaikki vastuuttomat yritykset muuttaa tilannetta ja sabotoida Egyptin toimia. Samanaikaisesti painotamme, että olemme valmiita kohtaamaan Israelin aggression, ryhmät totesivat.

We destroyed another #Hamas cross-border tunnel from #Gaza; the 2nd one in 2 weeks. Hamas fires rockets above ground, digs tunnels underground, & carries out violent riots on ground – TARGETING #CIVILIANS. We struck 20+ Hamas targets in Gaza – TARGETING #TERROR. pic.twitter.com/KrKmtLVl1A

— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) October 17, 2018