Raketti iskeytyy videolla autojen keskelle – ”viesti Joe Bidenille”

Miliisiryhmä kertoo jatkavansa iskuja Yhdysvaltoja ja Kurdistanin paikallishallintoa vastaan.

Ainakin yhden amerikkalaisen urakoitsijan kerrotaan kuolleen ja kuuden loukkaantuneen Pohjois-Irakin Erbilissä sijaitsevaan lentotukikohtaan tehdyssä rakettihyökkäyksessä.

Yhdysvaltain johtaman liittouman mukaan useita muita raketteja iskeytyi asutusalueelle ja muun muassa Kiinan konsulaatin lähistölle. Iranin tukema miliisiryhmä Saraya Awliya Al Dam ilmoitti tehneensä hyökkäyksen ja uhkasi Kurdistanin itsehallintoaluetta uusilla iskuilla.

Alueen asukkaita on kehotettu pysymään toistaiseksi sisätiloissa ja useita lentoja on peruttu.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu videoita valtavasta tulipalosta Erbilin lentoaseman yhteydessä toimivasta Yhdysvaltain tukikohdasta. Noin kaksi kilometriä etelään osunut raketti räjähti keskellä asuinaluetta, mutta kenenkään ei tiedetä saaneen surmansa.

Myös muut miliisiryhmät ovat lisänneet toimintaansa Pohjois-Irakissa, jossa Turkin asevoimat aloitti hiljattain uuden operaation terroristijärjestönä pitämäänsä PKK-liikettä vastaan.

Asiantuntijan mukaan harvinaisen laajan raketti-iskun voi tulkita viestiksi presidentti Joe Bidenille.

– Tämä on testi uudelle Bidenin hallinnolle. He katsovat, mistä kaikesta voivat selvitä ilman rangaistusta, WINEP-ajatuspajan analyytikko Michael Knights sanoo New York Times -lehdelle.

The moment when one of the rockets fell 2KM south of #Erbil international airport. pic.twitter.com/9EBn3GRp9l — Barzan Sadiq (@BarzanSadiq) February 15, 2021