Telia käyttää poliisin estolistaa lasten seksuaalista riistoa sisältävistä verkkosivuista

Telia, keskusrikospoliisi ja Pelastakaa Lapset ry tekevät yhteistyötä lasten seksuaalisen kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi verkossa.

Tiistaina yritysvastuuesitteensä julkaissut Telia kertoo olevansa Suomen ainoa operaattori, joka sulkee lasten seksuaalista riistoa ja kaltoinkohtelua sisältävän sisällön pois verkosta poliisin toimittamien verkkosivustojen sulkulistojen pohjalta.

– Lasten ja nuorten suojeleminen vaatii moniammatillista yhteistyötä, ja tämä on siitä hieno esimerkki. Jopa kolmasosa maailman lapsista käyttää päivittäin digitaalista mediaa, ja on myös meidän vastuullamme, että he voivat olla verkossa läsnä turvallisesti, Telian yritysvastuujohtaja Eija Pitkänen kertoo tiedotteessa.

Pelastakaa Lapset ry:n erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen korostaa operaattorien merkittävää roolia lasten suojelemisessa digitaalisessa mediassa.

– Telia on Suomessa edelläkävijä, joka kantaa vastuunsa ja käyttää keskusrikospoliisin toimittamaa estolistaa ja siten edistää ja nopeuttaa laittoman kuvamateriaalin poistumista verkosta. Saumaton yhteistyö, jossa on mukana myös keskusrikospoliisi, on osoitus vahvasta halustamme suojella lapsia, Vaaranen-Valkonen toteaa.

Hänen mukaansa lasten seksuaalista riistoa ja kaltoinkohtelua sisältävien kuvien määrä verkossa on lisääntynyt ja sisältö raaistunut, ja uhrit ovat yhä nuorempia.

– Meille ilmoitetuista vihjeistä yli 90 prosenttia liittyy kuviin ja videoihin, jotka kohdistuvat alle 13-vuotiaisiin, esimurrosikäisiin lapsiin, Vaaranen-Valkonen kertoo.

Pelastakaa Lapset ry:n nettivihje.fi -palvelun kautta kuka tahansa voi ilmoittaa lapsen seksuaalista kaltoinkohtelua todistavista kuvista tai videoista nimettömästi. Palvelu välittää tiedon laittomaksi arvioidusta aineistosta ja toiminnasta keskusrikospoliisille.

Sekä Pelastakaa Lapset että Telia tekevät myös aktiivista kansainvälistä yhteistyötä. Lasten seksuaaliseen riistoon ja kaltoinkohteluun liittyvän materiaalin myynti on Telian mukaan huumekaupan jälkeen maailman suurin pimeä bisnes.