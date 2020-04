Rakentamisen näkymät synkkenevät

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronakriisin vaikutukset voivat näkyä rakentamisessa pitkään tulevina vuosina.

Koronakriisin vaikutukset rakentamiseen kärjistyvät Rakennusteollisuus RT:n mukaan vuoden loppua kohti, kun nyt meneillään olevat hankkeet valmistuvat eikä uusia hankkeita käynnisty normaaliin tapaan.

RT:n tuoreessa jäsenkyselyssä neljännes vastaajista totesi tilaajien lykänneen hankkeitaan tai tilauksiaan. Kuukauden alussa toteutetussa ensimmäisessä kyselyssä osuus oli viidennes.

– Huhti-kesäkuussa aloitetaan normaalisti kolmannes vuoden rakennushankkeista. Uusien hankkeiden lykkääntyessä ja peruuntuessa kuoppaa alkaa syntyä syksystä lähtien. Koronakriisin vaikutukset voivat näkyä rakentamisessa pitkään tulevina vuosina, vaikka muu talous elpyisi nopeammin, RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo kertoo.

Myöskään Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n huhtikuisen suhdannebarometrin mukaan koronakriisi ei näy vielä rakentamisen alkuvuoden tuotannossa, mutta tulevaisuuden tuotanto- ja henkilöstöodotukset ovat syöksyneet alaspäin.

Myös kuluttajien luottamuksen pudotus huhtikuussa tilastointihistorian alimmalle tasolle lisää RT:n mukaan etenkin asuntorakentamisen paineita.

Rt muistuttaa, että asuntotuotanto oli jo ennen koronakriisiä selvästi laskevassa suhdanteessa. Vapaarahoitteisen asuntotuotannon osuus on ollut viime vuosina yli kaksi kolmasosaa koko asuntorakentamisesta

– Asuntotuotanto on iso laiva kääntää. Jos se pääsee väärälle kurssille, oikaiseminen on vaikeaa ja voi viedä vuosia. Asuntorakentamista pitää kannatella kaikin keinoin. Vapaarahoitteista asuntotuotantoa voidaan tukea erilaisten takausmallien avulla. Valtion tukemaa tuotantoa on tarpeen vauhdittaa muun muassa korotetuin ja laajennetuin käynnistysavustuksin, Vihmo esittää.

Toistaiseksi koronakriisin välittömät vaikutukset rakennustuotantoon on RT:n mukaan onnistuttu pitämään hyvin hallinnassa. Työvoiman tai materiaalien saatavuudessa ei ole Suomessa ilmennyt merkittäviä häiriöitä toisin kuin joissain Euroopan maissa, joissa esimerkiksi tuotantolaitoksia on seisautettu kokonaan.

Rakennettu ympäristö palveluineen työllistää RT:n mukaan yli 500 000 ihmistä. Rakentamisen vuosittainen liikevaihto on yhteensä 35 miljardia euroa, ja rakennusinvestoinnit muodostavat lähes 60 prosenttia Suomen kaikista investoinneista.

RT:n verkkokyselyyn vastasi 390 yritystä. Kysely lähetettiin RT:n kaikkien toimialojen jäsenyrityksille, joita on yhteensä lähes 2 800.