Rakennusteollisuus painottaa kaupunkien merkitystä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rakennusteollisuus odottaa tulevalta hallitukselta rohkeutta panostaa tulevaisuuteen.

Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randel muistuttaa ennen tulevia eduskuntavaaleja, että julkisen talouden kannalta on välttämätöntä, että entistä useammalla on töitä, koska työikäisiä suomalaisia on jatkossa nykyistä vähemmän.

– Työllisyysaste ei puolestaan nouse, ellei työvoiman liikkuvuus parane. Tämä edellyttää toimivia asuntomarkkinoita ja liikenneyhteyksiä, eli ihmisille on annettava mahdollisuus sujuvaan arkeen, Randel toteaa yhdistyksensä tiedotteessa.

Rakennusteollisuus RT julkaisi tavoitteensa seuraavalle hallituskaudelle syyskokouksessaan keskiviikkona. Rakennusteollisuus nostaa kestävän kaupunki-, asunto- ja liikennepolitiikan avainasemaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perustan säilyttämiseksi.

Randellin mukaan huomio pitää suunnata kasvavien kaupunkiseutujen merkitykseen koko maan elinvoiman lähteenä.

– Entistä ketterämmin käyttäjiensä tarpeisiin reagoiva, älykäs rakentaminen edellyttää uusimpien digitaalisten työkalujen täysimittaista hyödyntämistä alkaen kaavoituksesta ja luvituksesta aina rakennuksen ylläpitoon saakka. Kaavoitus- ja rakentamisprosessin nopeuttamisessa myös käynnissä olevalla maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksella on tärkeä rooli, Randell muistuttaa.

Liikenneyhteyksien kehittämiseksi Suomelle tulee rakentaa pitkän aikavälin strateginen liikennejärjestelmäsuunnitelma.

– Tarvitsemme nopean kaksiraiteisen ja nelikaistaisen runkoverkon matka- ja toimitusketjujen selkärangaksi. Näin taataan myös teollisuudelle kilpailukykyiset kuljetukset raaka-aineen lähteiltä aina globaaleille markkinoille, joita ilman Suomi ei pärjää. Samalla on varmistettava liikenneinfran riittävä rahoitus uskaltamalla kokeilla myös uudenlaisia rahoitusmuotoja, Randell toteaa.

Rakennetun ympäristön päästöjen vähentämisessä painopiste tulee Rakennusteollisuuden mukaan kohdistaa vähäpäästöiseen liikkumiseen ja lämmitysenergian energiamuotoihin sekä olemassa olevaan rakennuskantaan ja infraan ja niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen. Myös kiertotalouden edistämisellä on yhdistyksen mukaan hiilijälkeä pienentävä vaikutus.