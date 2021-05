Rakennusliitto palauttaisi EU:n ulkopuolisen työvoiman tarveharkinnan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Harmaa työmarkkina, jossa on ihmiskaupan piirteitä, näyttää tulleen rakennusalalle jäädäkseen, sanoo Matti Harjuniemi.

Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemen (vas.) mukaan tätä vastuutonta kauppaa pyörittävät työvoiman välittäjät, jotka käyttävät EU:n ulkopuolisten maiden ihmisiä häikäilemättä hyväkseen.

– Harmaa työ nakertaa laillisen yritystoiminnan edellytyksiä alalla ja heikentää työllisyyttä, hän toteaa vappublogissaan.

Harjuniemi toteaa, että harmaa halpatyö hävittää rakennusalalta myös mahdollisuudet tuottavuuden kehittämiseen.

– Kun halpatyövoimaa on saatavissa yllin kyllin, ei alalla tartuta vakavasti työn suunnittelua ja tehostamista edistävään toimintaan. Kehitysprojekteista ja uusista suunnittelun apuvälineistä toki keskustellaan ammattijulkaisuissa, mutta työmaakäytännössä halpatyön tsunami hukuttaa kehitystyön. Harmaan työvoiman käyttö ei myöskään ole parhaita tapoja houkutella nuoria alalle, hän kirjoittaa.

– ELY-keskusten onkin palautettava rakennusalalle EU:n ulkopuolisen työvoiman tarveharkinta kattavasti. Suomessa on edelleen 10 000 rakentajaa työtä vailla ja EU-alueella on runsaasti työvoimaa myös pienen Suomen tarpeisiin. Viranomaisten on syytä keskittyä joustavoittamaan Suomen tarvitsemaa asiantuntijoiden työperäistä maahanmuuttoa sen sijaan, että ne edistävät sosiaalista polkumyyntiä työttömyysaloilla, Harjuniemi sanoo.