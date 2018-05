Rakennusliitto syyttää Minna Hellettä puolueelliseksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtakunnansovittelija Minna Helteen sidonnaisuus Teknologiateollisuuteen tuli Rakennusliiton puheenjohtajan Matti Harjuniemen mukaan selvästi esille rakennusalan työriidan sovittelussa.

Matti Harjuniemi (vas.) kertoo vierailleensa Minna Helteen toimistossa useaan otteeseen kevään aikana. Harjuniemi toteaa blogissaan, että rakennusalan työehdot on viime vuosikymmeninä sovittu alan kesken.

– Sovittelijaa ei ole pyydetty apuun, koska neuvottelutaito, järki ja tunteet riittävät molemmilla. Tällä kertaa jo neuvottelujen alkuvaiheessa työnantajapuoli kuitenkin ilmoitti olevansa valmis sovittelijan puheille. Neuvottelut eivät raha-asiassa edenneet. Rakennustuoteteollisuudessa työnantajat ajoivat palkkojen alennusta, hän kirjoittaa.

Harjuniemi kertoo, että 6. huhtikuuta ”olimme sitten neuvottelupäällikkö Kimmo Palosen kanssa valtakunnansovittelijan puheilla”.

– Työtaisteluilmoituksiin ei ollut huomautettavaa. Vastapuolelta istunnossa oli kolme edustajaa, jotka ilmoittivat ”olevansa sidottuja yleiseen linjaan”. Me ilmoitimme omat esityksemme. Minna Helle totesi: ”RT on sidottu, heillä ei ole lupaa muuhun”. Näin olen kirjoittanut omiin muistiinpanoihini. Siinäpä se sovittelu sitten oli. Tämän jälkeen osapuolet ovat käyneet Bulevardilla huhtikuussa kaksi kertaa. Viesti on ollut käytännössä sama, Harjuniemi kirjoittaa.

Hän toteaa, että Teknologiateollisuus ry:n väistyvä toimitusjohtaja Jorma Turunen kirjoittaa avoimesti liittonsa kotisivulla (5.5.2018), että hän kävi pestuuneuvotteluja valtakunnansovittelijan kanssa kevättalven aikana.

– Samalla oli lukuisa määrä sovitteluja päällä. Huomattakoon, että sovittelija oli, kuten Tradenomiliiton Ville-Veikko Rantamaula blogissaan toteaa, betonoinut liittokierroksen linjan ennen kuin Teknologiateollisuus oli tehnyt työehtosopimuksen ja ilmoittanut, ettei tämän palkankorotustason yli mennä millään muullakaan toimialalla. Huhtikuun lopulla sitten ilmoitettiin, että Helle siirtyy Teknologiateollisuus ry:n työmarkkinajohtajaksi, Harjuniemi kirjoittaa.

– Jorma Turunen ja Minna Helle eivät näe tässä minkäänlaista eettistä ongelmaa. Rakennusalalla kuitenkin alkaa vuorenpeikkojen tanssi. Alan on pysäytettävä se itse, hän jatkaa.