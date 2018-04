Rakennusliiton Kyösti Suokas: Työnantajien tavoitteena on työtä tekevien alistaminen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomessa ei ay-johtajan mukaan kamppailla nyt rahasta, vaan työnantajien tavoitteet ovat poliittisia.

Rakennusliiton varapuheenjohtajan Kyösti Suokkaan mukaan rakennusalan lakossa ja työsulussa on kyse pitkälti politiikasta.

– Selvää on, että Suomessa emme kamppaile nyt rahasta, vaan työnantajien tavoitteet ovat pitkälti poliittisia, kirjoittaa Suokas blogissaan.

Hänen mukaansa haukat ovat nokkineet kyyhkyset. Tavoitteena ei ole yhteistyö, vaan työtä tekevien alistaminen. Lopuillaan oleva työmarkkinakierros osoittaa tämän hänen mukaansa selvästi.

– Helsingin Sanomat ylisti tänään pääkirjoituksessaan työnantajien solidaarisuutta. He ovat pystyneet pitämään palkkalinjansa. Lehden mukaan viimeisenä ankkurina on ollut valtakunnansovittelija Minna Helle, joka on varmistanut, ettei yksikään ala ole saanut työnantajien hyväksymää korotustasoa enemmän, Suokas kertoo.

Hänen mielestään sopiminen ei ole ollut missään vaiheessa Rakennusliitosta kiinni.

– Ero työnantajien palkankorotustarjouksen ja liiton pyynnön välillä on ollut niin pieni, että normaalioloissa se olisi toki ollut sovittavissa ilman dramatiikkaa.

Rakennusteollisuus julisti keskiviikkona työsulun 10. toukokuuta alkaen vastatoimena Rakennusliiton ilmoittamille lakoille.

– Täytyy varautua siihen, että se kestää pitkään. Vanha sanonta on, että lakko on helppo aloittaa, mutta vaikea lopettaa. Sama pätee työsulkuun, Suokas toteaa.