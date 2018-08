Rakennushankkeiden arvo on kasvanut viime vuodesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tänä vuonna on aloitettu viimevuotista suurempia hankkeita.

Tietopalveluyritys RPT Docun tämänhetkisen arvion mukaan tänä vuonna aloitettavien rakennushankkeiden arvo on 14,3 miljardia euroa, mikä on 13 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Tänä vuonna alkaneiden hankkeiden määrä on tällä hetkellä hieman pienempi kuin viime vuonna, mutta hankkeiden arvo on selvästi suurempi, sillä tänä vuonna on aloitettu viimevuotista suurempia hankkeita.

Boreal Bioref Kemijärven biojalostamo-hanke, joka on arvoltaan miljardin hanke, vaikuttaa koko Suomen aloitusten arvoon. Ilman tätä hanketta kasvu jäisi 5 prosentin tasolle 13 prosentin sijasta.

Uudellamaalla pitkään kasvussa ollut rakentaminen näyttää RPT Docun mukaan jatkuvan heinä-syyskuussa vauhdikkaana. Erityisesti metroasemien rakentaminen Espoossa nostaa hankkeiden arvoa. Aloitettavien rakennushankkeiden arvo on 1,42 miljardia euroa, mikä on 24 prosenttia vuodentakaista enemmän.

Ennusteen mukaan rakentaminen vilkastuu kolmannella neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna erityisesti myös Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pohjanmaalla, Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Monesti yhden suuren rakennushankkeen vaikutus on merkittävä. Esimerkiksi Pohjanmaalla aloitettavien hankkeiden arvo kasvaa vuodentakaisesta 431 prosenttia 234 miljoonaan euroon. Suurin hanke on Wasa Station -monitoimikortteli, jonka arvo on 200 miljoonaa euroa.

RPT Docun ennustetta päivitetään loppuvuonna.

– Kuten tiedämme, projektiaikataulut elävät ja aloitukset siirtyvät usein suunnitellusta, muistuttaa RPT Docun toimitusjohtaja Mikko Saastamoinen yhtiön raportissa.