Rajut kuvat: Koronaviruksen pelottamat ihmiset putoilevat kaduille

Kiina on asettanut nopeasti leviävän koronaviruksen seurauksena rajoituksia jo yli 41 miljoonalle ihmiselle useissa suurkaupungeissa. Viruksen lähtökaupunki Wuhanissa julkaistujen kuvien ja videoiden perusteella paikalliset sairaalat ovat ääriään myöten täynnä hoitoon hakeutuneita potilaita.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu Wuhanista kuvattuja videoita, joissa suojapuvuilla varustautuneet ensihoitajat noutavat kaduille tuupertuneita ihmisiä.

Hätkähdyttäviä kuvia on julkaissut muun muassa Daily Mirror ja Daily Express. Tapausten ei ole sinänsä vahvistettu liittyvän koronavirukseen.

South China Morning Post -lehden mukaan kaupunkiin on myös lähetetty armeijan lääkintähenkilökuntaa. Rynnäkkökiväärein aseistautuneiden sotilaiden kerrotaan valvovan karanteenia muun muassa Wuhanin rautatieasemalla.

Perjantai-iltapäivään mennessä tautitapauksia oli vahvistettu Kiinassa yli 880 kappaletta. 26 potilaan kerrotaan kuolleen. Tartuntoja on viisi kappaletta Thaimaassa ja muutamia Singaporessa, Hongkongissa, Macaossa, Etelä-Koreassa, Japanissa, Vietnamissa, Taiwanissa ja Yhdysvalloissa.

Suomessa selvitetään parhaillaan mahdollisia koronavirustartuntoja Ivalossa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tapaukset tutkitaan ja hoidetaan matalalla kynnyksellä.

Roads in Wuhan on lockdown and blocked by police as the city is being quarantined #China #Wuhan #Coronavirus pic.twitter.com/KzS4vrWXng

— CNW (@ConflictsW) January 22, 2020