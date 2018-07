Rajuja ukkosia tulossa viikon aikana

Sää jatkuu kuluvalla viikolla hyvin lämpimänä eri puolilla Suomea.

Forecan mukaan myös sade- ja ukkoskuurot ovat yleistymässä. Ukkoset voivat olla maan länsi- ja pohjoisosissa rajujakin.

Sateiden yhteydessä esiintyvien tuulenpuuskien nopeus voi olla yli 15 metriä sekunnissa, mikä voi kaataa yksittäisiä puita ja aiheuttaa paikallisia sähkökatkoja.

Veneilijöiden tulisi varoa myrskypuuskia ja mahdollisia syöksyvirtauksia. Myös trombeja ja raekuuroja voi esiintyä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan ennusteissa on viitteitä siitä, että sää olisi hieman viilenemässä ensi viikonloppuna.

Suomen ja muun Pohjois-Euroopan erikoiset helteet ovat herättäneet myös kansainvälistä huomiota. Severe Weather -palvelu jakoi kuvan Rovaniemellä veden äärellä vilvoittelevista poroista heinäkuun 20. päivältä.

– Helleaalto Pohjois-Euroopassa: tämä kuva ei vaadi kommenttia. Rovaniemen keskusta Pohjois-Suomessa, 32 lämpöastetta. Siellä on hyvin kuumaa edelleen, SW kirjoittaa Twitterissä.

Heat wave in north Europe: this scene needs no comment – center of Rovaniemi in north Finland at 32 °C. July 20. It is still very hot there today (up to 32 °C in extreme north of Finland). Report: Pekka Niinivaara pic.twitter.com/u7h3yIwhlr

