Rajuja taisteluita – hyökkääjä yrittää saartaa Kiovaa

Ukrainan asevoimat on aiheuttanut venäläisjoukoille merkittäviä tappioita.

Venäjän kerrotaan lopettaneen tilapäisesti hyökkäyksensä Ukrainan pohjoisoissa sijaitsevaan Tšernihiviin voimakkaan vastarinnan vuoksi.

Britannian puolustusministeriön julkaiseman tilannekatsauksen perusteella joukot olisivat ohittaneet kaupungin ja suuntaisivat tällä hetkellä kohti pääkaupunki Kiovaa.

Kiovan valtaamista tai saartamista on pidetty Venäjän tärkeimpänä sotilaallisena tavoitteena. Hyökkäys on aiheuttanut venäläisjoukoille merkittäviä tappioita Ukrainan sinnikkään puolustuksen seurauksena. Venäläisjoukkojen on arvioitu kärsivän heikosta taistelutahdosta ja logistisista ongelmista.

Eteneminen on ollut viikonloppuna nopeinta Krimin niemimaan pohjoispuolella.

Ukrainan asevoimat taisteli viime yönä Kiovassa hajanaisia tiedustelu- ja sabotaasijoukkoja vastaan. Kaupungin lähellä sijaitsevan öljyvarikon kerrottiin syttyneen tuleen varhain aamulla.

Kaupungin länsipuolella sijaitseva silta räjäytettiin sunnuntaiaamuna hyökkääjien hidastamiseksi. Osa venäläisjoukoista jäi Kyiv Independent -lehden mukaan saarroksiin tuhotun sillan toiselle puolelle. Alue vallattiin myöhemmin takaisin vastahyökkäyksellä.

Taistelut ovat jatkuneet päivän aikana kiivaina muun muassa Harkovan kaupungissa. Venäläisten hyökkäys torjuttiin etelässä Mariupolin kaupungissa.

Ukrainan ilmavoimat kertoo saaneensa viikonloppuna merkittävän määrän uusia ilmasta ilmaan -ohjuksia.

