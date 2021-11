Rajua festivaalikaaosta tutkitaan: 50000 ihmistä puristi ilman pois

Teksasin Houstonissa tapahtuneessa festivaalikaaoksessa on Houstonin pormestari Sylvester Turnerin mukaan edelleen monia avoimia kysymyksiä, kertoo CNN.

Loppuunmyydyn festivaalin pääjärjestäjä ja -esiintyjä, räppäri Travis Scott ja lavalle yllätyksenä saapunut Drake esiintyivät päälavalla perjantaina, kun kaaos alkoi.

– Yleisö puristi minua niin paljon etten voinut hengittää. Luulin kuolevani, Emily Munguia, 22, kertoi.

Tapahtumista on levinnyt paljon videoita sosiaalisessa mediassa. Monet ovat ihmetelleet esityksen jatkamista, vaikka lavan edessä hoidettiin tajuttomia katsojia.

Poliisi odottaa toistaiseksi kuolonuhrien ruumiinavausten valmistumista vahvistaakseen kuolinsyyt, mutta ainakin osan tiedetään menehtyneen jouduttuaan väkijoukon tallomaksi. Uhrien on raportoitu kärsineen sydän- ja muista sairauskohtauksista.

Poliisi kertoo tutkivansa myös väitteitä, joiden mukaan katsojia ja järjestyksenvalvojia olisi huumattu pistoksilla. CBS:n mukaan työntekijä elvytettiin opioidien vasta-aineella.

Kuolleita on ainakin kahdeksan ja 25 ihmistä toimitettiin sairaalaan. Viisi potilaista on alaikäisiä. Loukkaantuneita on satoja.

Another #disturbing video- Travis Scott continues to sing as he watched a unconscious fan at #ASTROFEST #AstroWorld2021 #Festival – At least 11 killed and 300+ injured.

Chief of Police Troy Finner confirms that during the Astroworld Festival a member of security lost consciousness after feeling a prick in his neck.

He was revived with Narcan and medical staff who treated him noticed a mark that could have been from an injection. pic.twitter.com/6pQ5IFV0jw

— CBS News (@CBSNews) November 6, 2021