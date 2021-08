Raju video: Myrsky repi sairaalan katon irti

Neljännen kategorian hurrikaaniksi viikonloppuna vahvistunut Ida-myrsky vyöryi voimalla Meksikonlahden rannikolle Yhdysvalloissa.

Myrsky katkaisi maanantaina sähköt lähes koko New Orleasin kaupungista. Viranomaiset ovat julistaneet poikkeustilan sekä Louisianan että Mississippin osavaltioihin.

CNN:n mukaan tuulenpuuskat voivat ylittää 42 metriä sekunnissa, vaikka Ida laantui jo trooppiseksi myrskyksi. Hengenvaarallisten tulvien riskistä varoitettiin laajalla alueella.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu kuva- ja videomateriaalia myrskyn aiheuttamista tuhoista. WWL-TV-paikalliskanavan julkaiseman videon mukaan esimerkiksi Lady of the Sea -sairaalan katto tuhoutui lähes kokonaan repeytyessään irti tuulen voimasta.

New Orleansin pormestari LaToya Cantrell kehotti kaikkia asukkaita pysymään sisätiloissa.

Just wanted to give you all another update. This time around, I’m joined by NOPD Chief Shaun Ferguson💙💯

We have now lost power, citywide! This is the time to continue to remain in your safe places. It isn’t a time to venture out!!

We will get through this together! 💪⚜️ pic.twitter.com/NBoD2HY07J

— Mayor LaToya Cantrell (@mayorcantrell) August 30, 2021